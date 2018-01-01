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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1298129913001301>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 183
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
54
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
27
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 15:38

  Serg-ik написав:airmax78
предположим, он не прав, что её уволили. Но ведь игорный бизнес вернулся обратно, рубит капусту, и случилось это даже не год назад.
АМКУ наложил штрафы на Укрбуд, но знающие люди говорят, что отобьются и заплатят очень мало.
Пооблему с въездом в Одесский порт не решили.
https://censor.net.ua/ua/resonance/3135182/upovnovajena_amku_agiya_zagrebelska_svoyimy_uhvalamy_sudy_blokuyut_nashi_rozsliduvannya_a_gromadyany
Вопрос: эффективно ли работает АМКУ, если все дела в судах проигрывает?
Мы же будем следить за Укрбудом?
Что будет, если Аркаде гланды удалят за 300 млн, взятых из ФФС, а Укрбуд всё заплатит по полной?

АМКУ весьма ударно трудился последние годы в части штрафов.
Вот только если кто-то глянет разницу "начисленных" и перечисленных штрафов в бюджет, трохи поперхнется.
Обратили внимание, что АМКУ не трогал иностранцев? Думаете, потому, что они ведут себя исключительно честно и порядочно? Или очко жим-жим?
Прогноз по Укрбуду прежний - пару миллионов долларов в бюджет, пару на карман
Ох, эта уволенная тетка наверно бесится, что поздно до них добралась!
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 15:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:теперь в подарках будут билеты на вечерний квартал

на утренний квартал, это же дети, у них-утренники по праздникам.
не дай бог застройщик станет президентом-в подарках будет кирпич, щебень, а особо послушным-монтажная пена.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 16:40

sequence

Я смотрю ты такой знаток по АМКУ что не понимаешь даже разницы между гос.уполномоченным и Терентьевым. Заметь, что Терентьева никто не тронул, хотя именно Терентьев позакрывал кучу дел которые вел АМКУ . В АМКУ Загребельская как раз была одной из немногих порядочных людей, в отличии от Терентьева которые сливал дела налево направо, один из его шедевров это признание ДТЕК "немонополистом" ...ну масса еще есть на него фактов.
Загребельская активно занималась игоркой и она очень многим мешала своей деятельсностью
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 16:58

  zzzzzz написав:sequence

Я смотрю ты такой знаток по АМКУ что не понимаешь даже разницы между гос.уполномоченным и Терентьевым. Заметь, что Терентьева никто не тронул, хотя именно Терентьев позакрывал кучу дел которые вел АМКУ . В АМКУ Загребельская как раз была одной из немногих порядочных людей, в отличии от Терентьева которые сливал дела налево направо, один из его шедевров это признание ДТЕК "немонополистом" ...ну масса еще есть на него фактов.
Загребельская активно занималась игоркой и она очень многим мешала своей деятельсностью

Во первых, - без всяких "ты" и оскорблений. Во-вторых, я не знаток ихней внутренней кухни, ибо знаю ситуацию от людей (разных), которые туда заносят. Кому, мне плевать, свечку не держал. В третьих, и это главное -
Основной посыл, что по сути ниче не поменялось. Носили и будут носить, дела спускали на тормозах и будут
Что не так?
Интересно, узнаю в личностях, надо?
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 17:16

sequence
В АМКУ не все продажные упыри. Есть и порядочные люди. Агия Загребельская относилась к немногочисленной категории порядочных. Гос.уполномоченный назначаются президентом и больше никому они не подконтрольны, даже глава АМКУ ничего не может с ними сделать.
Когда надо какое-то громкое дело слить глава АМКУ Терентьев просто забирал дела у неподконтрольных гос.уполномоченных и передавал дела лояльным людям. Все решения по резонансным делам принимались коллегиально , к сожалению после увольнения Загребельской дела там станут еще хуже.

Загребельская занималась игоркой, там сложные расклады и желающих увольнения загребельской очень много.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 18:10

  zzzzzz написав:sequence
В АМКУ не все продажные упыри. Есть и порядочные люди. Агия Загребельская относилась к немногочисленной категории порядочных. Гос.уполномоченный назначаются президентом и больше никому они не подконтрольны, даже глава АМКУ ничего не может с ними сделать.
Когда надо какое-то громкое дело слить глава АМКУ Терентьев просто забирал дела у неподконтрольных гос.уполномоченных и передавал дела лояльным людям. Все решения по резонансным делам принимались коллегиально , к сожалению после увольнения Загребельской дела там станут еще хуже.

Загребельская занималась игоркой, там сложные расклады и желающих увольнения загребельской очень много.

как только начинают звучать фразы типа "там сложные расклады" сразу понятно что сейчас начнут лохматить :roll:
plugatyrev
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 18:22

plugatyrev
Конечно я все вру.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 18:27

  zzzzzz написав:plugatyrev
Конечно я все вру.

подгорает?! :roll:
plugatyrev
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 19:10

  plugatyrev написав:
  zzzzzz написав:plugatyrev
Конечно я все вру.

подгорает?! :roll:


Туповатый тролинг, не быть вам следующим президентом
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 19:19

  zzzzzz написав:
  plugatyrev написав:
  zzzzzz написав:plugatyrev
Конечно я все вру.

подгорает?! :roll:


Туповатый тролинг, не быть вам следующим президентом

текст конечно по дЭ-бильному написан, но на ваш голос я и не рассчитывал :wink:
plugatyrev
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