Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
АМКУ весьма ударно трудился последние годы в части штрафов. Вот только если кто-то глянет разницу "начисленных" и перечисленных штрафов в бюджет, трохи поперхнется. Обратили внимание, что АМКУ не трогал иностранцев? Думаете, потому, что они ведут себя исключительно честно и порядочно? Или очко жим-жим? Прогноз по Укрбуду прежний - пару миллионов долларов в бюджет, пару на карман Ох, эта уволенная тетка наверно бесится, что поздно до них добралась!
Я смотрю ты такой знаток по АМКУ что не понимаешь даже разницы между гос.уполномоченным и Терентьевым. Заметь, что Терентьева никто не тронул, хотя именно Терентьев позакрывал кучу дел которые вел АМКУ . В АМКУ Загребельская как раз была одной из немногих порядочных людей, в отличии от Терентьева которые сливал дела налево направо, один из его шедевров это признание ДТЕК "немонополистом" ...ну масса еще есть на него фактов. Загребельская активно занималась игоркой и она очень многим мешала своей деятельсностью
Я смотрю ты такой знаток по АМКУ что не понимаешь даже разницы между гос.уполномоченным и Терентьевым. Заметь, что Терентьева никто не тронул, хотя именно Терентьев позакрывал кучу дел которые вел АМКУ . В АМКУ Загребельская как раз была одной из немногих порядочных людей, в отличии от Терентьева которые сливал дела налево направо, один из его шедевров это признание ДТЕК "немонополистом" ...ну масса еще есть на него фактов. Загребельская активно занималась игоркой и она очень многим мешала своей деятельсностью
Во первых, - без всяких "ты" и оскорблений. Во-вторых, я не знаток ихней внутренней кухни, ибо знаю ситуацию от людей (разных), которые туда заносят. Кому, мне плевать, свечку не держал. В третьих, и это главное - Основной посыл, что по сути ниче не поменялось. Носили и будут носить, дела спускали на тормозах и будут Что не так? Интересно, узнаю в личностях, надо?
sequence В АМКУ не все продажные упыри. Есть и порядочные люди. Агия Загребельская относилась к немногочисленной категории порядочных. Гос.уполномоченный назначаются президентом и больше никому они не подконтрольны, даже глава АМКУ ничего не может с ними сделать. Когда надо какое-то громкое дело слить глава АМКУ Терентьев просто забирал дела у неподконтрольных гос.уполномоченных и передавал дела лояльным людям. Все решения по резонансным делам принимались коллегиально , к сожалению после увольнения Загребельской дела там станут еще хуже.
Загребельская занималась игоркой, там сложные расклады и желающих увольнения загребельской очень много.
zzzzzz написав:sequence В АМКУ не все продажные упыри. Есть и порядочные люди. Агия Загребельская относилась к немногочисленной категории порядочных. Гос.уполномоченный назначаются президентом и больше никому они не подконтрольны, даже глава АМКУ ничего не может с ними сделать. Когда надо какое-то громкое дело слить глава АМКУ Терентьев просто забирал дела у неподконтрольных гос.уполномоченных и передавал дела лояльным людям. Все решения по резонансным делам принимались коллегиально , к сожалению после увольнения Загребельской дела там станут еще хуже.
Загребельская занималась игоркой, там сложные расклады и желающих увольнения загребельской очень много.
как только начинают звучать фразы типа "там сложные расклады" сразу понятно что сейчас начнут лохматить