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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 05 лип, 2019 19:25
Специально для горячих финских парней создана профильная ветка Політичні дискусії
Всем, у кого чешется, рекомендую спускать пар там
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antey1969
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