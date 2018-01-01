Специально для горячих финских парней создана профильная ветка
Політичні дискусії
Всем, у кого чешется, рекомендую спускать пар там
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 05 лип, 2019 19:25
Специально для горячих финских парней создана профильная ветка
Політичні дискусії
Всем, у кого чешется, рекомендую спускать пар там
Додано: П'ят 05 лип, 2019 20:26
А хто у нас зараз президент? Хто розводить корупцію і зраду? Його прізвище - починається не з Зе-???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 05 лип, 2019 20:31
Frant
Так я и критикую Зе за это решение.
Есть еще много вопросов, но это не по теме ветки.
Есть еще подозрения что Вавриш усилит свои позиции в Киеве.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 05 лип, 2019 20:53
Модерация есть на форуме???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 05 лип, 2019 21:11
Посмотрите видос как себя ведет Микитась на заседании...
Живите своим умом!
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