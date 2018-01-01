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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1298129913001301

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 183
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
54
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
27
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 19:25

Специально для горячих финских парней создана профильная ветка
Політичні дискусії
Всем, у кого чешется, рекомендую спускать пар там
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 20:26

  zzzzzz написав:sequence
В АМКУ не все продажные упыри. Есть и порядочные люди. Агия Загребельская относилась к немногочисленной категории порядочных. Гос.уполномоченный назначаются президентом и больше никому они не подконтрольны, даже глава АМКУ ничего не может с ними сделать.
Когда надо какое-то громкое дело слить глава АМКУ Терентьев просто забирал дела у неподконтрольных гос.уполномоченных и передавал дела лояльным людям. Все решения по резонансным делам принимались коллегиально , к сожалению после увольнения Загребельской дела там станут еще хуже.

Загребельская занималась игоркой, там сложные расклады и желающих увольнения загребельской очень много.

А хто у нас зараз президент? Хто розводить корупцію і зраду? Його прізвище - починається не з Зе-???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 20:31

Frant
Так я и критикую Зе за это решение.
Есть еще много вопросов, но это не по теме ветки.
Есть еще подозрения что Вавриш усилит свои позиции в Киеве.

https://lb.ua/news/2019/07/04/431219_bi ... gOq3U61IIQ
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 20:53

  zzzzzz написав:Frant
Так я и критикую Зе за это решение.
Есть еще много вопросов, но это не по теме ветки.
Есть еще подозрения что Вавриш усилит свои позиции в Киеве.

https://lb.ua/news/2019/07/04/431219_bi ... gOq3U61IIQ

Модерация есть на форуме???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 21:11

Посмотрите видос как себя ведет Микитась на заседании...
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/07/5/7220152/
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 21:30

  zzzzzz написав:Посмотрите видос как себя ведет Микитась на заседании...
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/07/5/7220152/

Если Микитась не переизбирается?
Деньги спасай - Укрбуд продавай! :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 21:36

  UA написав:
  zzzzzz написав:Посмотрите видос как себя ведет Микитась на заседании...
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/07/5/7220152/

Если Микитась не переизбирается?
Деньги спасай - Укрбуд продавай! :mrgreen:


Укрбуд шорт , Сага - лонг )))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 21:48

  zzzzzz написав:
  UA написав:Деньги спасай - Укрбуд продавай! :mrgreen:


Укрбуд шорт , Сага - лонг )))

КГС актив - убежище :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 22:56

UA
В идеале зеленый чемодан с котлетами ))
Живите своим умом!
zzzzzz
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