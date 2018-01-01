Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав:sequence В АМКУ не все продажные упыри. Есть и порядочные люди. Агия Загребельская относилась к немногочисленной категории порядочных. Гос.уполномоченный назначаются президентом и больше никому они не подконтрольны, даже глава АМКУ ничего не может с ними сделать. Когда надо какое-то громкое дело слить глава АМКУ Терентьев просто забирал дела у неподконтрольных гос.уполномоченных и передавал дела лояльным людям. Все решения по резонансным делам принимались коллегиально , к сожалению после увольнения Загребельской дела там станут еще хуже.
Загребельская занималась игоркой, там сложные расклады и желающих увольнения загребельской очень много.
А хто у нас зараз президент? Хто розводить корупцію і зраду? Його прізвище - починається не з Зе-???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців