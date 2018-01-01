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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1299130013011302

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 183
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
54
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
27
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 00:10

  UA написав:
  zzzzzz написав:
  UA написав:Деньги спасай - Укрбуд продавай! :mrgreen:


Укрбуд шорт , Сага - лонг )))

КГС актив - убежище :mrgreen:

якусь кульгаву качку пропонуєте на роль схованки, якщо не бюджетненько, то КАН більше на цю роль підходить 8)
#noFOMO
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 00:14

  zzzzzz написав:Посмотрите видос как себя ведет Микитась на заседании...
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/07/5/7220152/

якщо не пройде у ВР, то побачимо як він буде бикувати, коли ходитиме до допити по дерибанам через тендери, ... укрбудовські котлованщики повинні напружитися
#noFOMO
TylerTruman_
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Повідомлень: 212
З нами з: 11.06.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 33 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 00:28

  TylerTruman_ написав:
  zzzzzz написав:Посмотрите видос как себя ведет Микитась на заседании...
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/07/5/7220152/

якщо не пройде у ВР, то побачимо як він буде бикувати, коли ходитиме до допити по дерибанам через тендери, ... укрбудовські котлованщики повинні напружитися


Скорее всего пройдет, там договорняк, никто из партий не выставил на этот округ сильных фигур.
Живите своим умом!
zzzzzz
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  #<1 ... 1299130013011302
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