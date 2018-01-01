якусь кульгаву качку пропонуєте на роль схованки, якщо не бюджетненько, то КАН більше на цю роль підходить
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Додано: Суб 06 лип, 2019 00:10
якусь кульгаву качку пропонуєте на роль схованки, якщо не бюджетненько, то КАН більше на цю роль підходить
#noFOMO
Додано: Суб 06 лип, 2019 00:14
якщо не пройде у ВР, то побачимо як він буде бикувати, коли ходитиме до допити по дерибанам через тендери, ... укрбудовські котлованщики повинні напружитися
#noFOMO
Додано: Суб 06 лип, 2019 00:28
Скорее всего пройдет, там договорняк, никто из партий не выставил на этот округ сильных фигур.
Живите своим умом!
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