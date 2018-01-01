Специально для горячих финских парней создана профильная ветка
Політичні дискусії
Всем, у кого чешется, рекомендую спускать пар там
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 19:25
Специально для горячих финских парней создана профильная ветка
Політичні дискусії
Всем, у кого чешется, рекомендую спускать пар там
Додано: П'ят 05 лип, 2019 21:11
Посмотрите видос как себя ведет Микитась на заседании...
Живите своим умом!
Додано: П'ят 05 лип, 2019 21:30
Если Микитась не переизбирается?
Деньги спасай - Укрбуд продавай!
Додано: П'ят 05 лип, 2019 21:36
Укрбуд шорт , Сага - лонг )))
Живите своим умом!
Додано: П'ят 05 лип, 2019 21:48
Додано: Суб 06 лип, 2019 00:10
якусь кульгаву качку пропонуєте на роль схованки, якщо не бюджетненько, то КАН більше на цю роль підходить
#noFOMO
Додано: Суб 06 лип, 2019 00:14
якщо не пройде у ВР, то побачимо як він буде бикувати, коли ходитиме до допити по дерибанам через тендери, ... укрбудовські котлованщики повинні напружитися
#noFOMO
Додано: Суб 06 лип, 2019 00:28
Скорее всего пройдет, там договорняк, никто из партий не выставил на этот округ сильных фигур.
Живите своим умом!
Додано: Суб 06 лип, 2019 09:22
В БПП это нормальное поведение.
Петя лично в Каменец-Подольском продемонстрировал как надо. Мыкытась всего-навсего ведет себя согласно партийной политике.
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