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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1299130013011302

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 183
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
54
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
27
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 09:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

У кого есть опыт покупки под аренду квартир и коммерческой недвижимости?
Отзовитесь, люди!)
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 09:28

  antey1969 написав:
  zzzzzz написав:Посмотрите видос как себя ведет Микитась на заседании...
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/07/5/7220152/

В БПП это нормальное поведение.
Петя лично в Каменец-Подольском продемонстрировал как надо. Мыкытась всего-навсего ведет себя согласно партийной политике.

А что было в Каменце?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 09:44

барабашов
выступал с матами на митинге перед горожанами
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 10:16

  zzzzzz написав:барабашов
выступал с матами на митинге перед горожанами

Почему на Г+Г не показали этот сюжет в привычной им интерпретации?
барабашов
 
Повідомлень: 1467
З нами з: 16.06.15
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  #<1 ... 1299130013011302
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