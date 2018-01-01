У кого есть опыт покупки под аренду квартир и коммерческой недвижимости?
Отзовитесь, люди!)
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Додано: Суб 06 лип, 2019 09:25
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
У кого есть опыт покупки под аренду квартир и коммерческой недвижимости?
Отзовитесь, люди!)
Додано: Суб 06 лип, 2019 09:28
А что было в Каменце?
Додано: Суб 06 лип, 2019 09:44
барабашов
выступал с матами на митинге перед горожанами
Живите своим умом!
Додано: Суб 06 лип, 2019 10:16
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