Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав:барабашов выступал с матами на митинге перед горожанами
Почему на Г+Г не показали этот сюжет в привычной им интерпретации?
Покажут еще, приберегли до последней недели перед выборами, чтобы уж сразу ломом да по хребту. А тут вдруг опа... и Мыкытась подоспел. Еще один-два таких фейла от членов БПП - и можно смело монтировать получасовой ролик с "разоблачениями". Тут главное вовремя запустить, чтобы в десятку вошло
zzzzzz написав:барабашов выступал с матами на митинге перед горожанами
Почему на Г+Г не показали этот сюжет в привычной им интерпретации?
Покажут еще, приберегли до последней недели перед выборами, чтобы уж сразу ломом да по хребту. А тут вдруг опа... и Мыкытась подоспел. Еще один-два таких фейла от членов БПП - и можно смело монтировать получасовой ролик с "разоблачениями". Тут главное вовремя запустить, чтобы в десятку вошло