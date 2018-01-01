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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1298129913001301>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 183
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
54
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
27
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 19:25

Специально для горячих финских парней создана профильная ветка
Політичні дискусії
Всем, у кого чешется, рекомендую спускать пар там
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 21:11

Посмотрите видос как себя ведет Микитась на заседании...
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/07/5/7220152/
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 21:30

  zzzzzz написав:Посмотрите видос как себя ведет Микитась на заседании...
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/07/5/7220152/

Если Микитась не переизбирается?
Деньги спасай - Укрбуд продавай! :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 21:36

  UA написав:
  zzzzzz написав:Посмотрите видос как себя ведет Микитась на заседании...
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/07/5/7220152/

Если Микитась не переизбирается?
Деньги спасай - Укрбуд продавай! :mrgreen:


Укрбуд шорт , Сага - лонг )))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 21:48

  zzzzzz написав:
  UA написав:Деньги спасай - Укрбуд продавай! :mrgreen:


Укрбуд шорт , Сага - лонг )))

КГС актив - убежище :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 22:56

UA
В идеале зеленый чемодан с котлетами ))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 00:10

  UA написав:
  zzzzzz написав:
  UA написав:Деньги спасай - Укрбуд продавай! :mrgreen:


Укрбуд шорт , Сага - лонг )))

КГС актив - убежище :mrgreen:

якусь кульгаву качку пропонуєте на роль схованки, якщо не бюджетненько, то КАН більше на цю роль підходить 8)
#noFOMO
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 09:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

У кого есть опыт покупки под аренду квартир и коммерческой недвижимости?
Отзовитесь, люди!)
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 10:07

  UA написав:
  antey1969 написав: покажут недели перед выборами, чтобы уж сразу ломом да по хребту. А тут вдруг опа... и Мыкытась подоспел. Еще один-два таких фейла от членов БПП - и можно смело монтировать получасовой ролик с "разоблачениями".
Тут главное вовремя запустить, чтобы в десятку вошло

19 вересня 2017 — увійшов в депутатську групу Воля народу
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 0%B8%D1%87
Мож это тоже БПП? я не силен в подробных деталях местной полит жизни.


Антей иобить вигляд що не бачить повідомлення... :mrgreen:
Хто всравсь... невістка.


По темі.
Кажуть дніпропетровські будуть будувати турбіон.
Картинки бомба.
Місце омно обтяжене протестами, але з огляду на річний для дніпиопетровських окружний суд і випустили корбана..
Ціна для картинки бомба, для місця ..., для стану готовності -+
Дніпропетровські роками мучають делмаром труп сантани....
Всі вже в турбіоні каву пили, один Я не був? Хто був розказуйте.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 10:11

Первый
Вавриш придет, порядок наведет :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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  #<1 ... 1298129913001301>
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