Специально для горячих финских парней создана профильная ветка
Політичні дискусії
Всем, у кого чешется, рекомендую спускать пар там
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 05 лип, 2019 19:25
Специально для горячих финских парней создана профильная ветка
Політичні дискусії
Всем, у кого чешется, рекомендую спускать пар там
Додано: П'ят 05 лип, 2019 21:11
Посмотрите видос как себя ведет Микитась на заседании...
Живите своим умом!
Додано: П'ят 05 лип, 2019 21:30
Если Микитась не переизбирается?
Деньги спасай - Укрбуд продавай!
Додано: П'ят 05 лип, 2019 21:36
Укрбуд шорт , Сага - лонг )))
Живите своим умом!
Додано: П'ят 05 лип, 2019 21:48
Додано: Суб 06 лип, 2019 00:10
якусь кульгаву качку пропонуєте на роль схованки, якщо не бюджетненько, то КАН більше на цю роль підходить
#noFOMO
Додано: Суб 06 лип, 2019 09:25
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
У кого есть опыт покупки под аренду квартир и коммерческой недвижимости?
Отзовитесь, люди!)
Додано: Нед 07 лип, 2019 10:07
Антей иобить вигляд що не бачить повідомлення...
Хто всравсь... невістка.
По темі.
Кажуть дніпропетровські будуть будувати турбіон.
Картинки бомба.
Місце омно обтяжене протестами, але з огляду на річний для дніпиопетровських окружний суд і випустили корбана..
Ціна для картинки бомба, для місця ..., для стану готовності -+
Дніпропетровські роками мучають делмаром труп сантани....
Всі вже в турбіоні каву пили, один Я не був? Хто був розказуйте.
Всім процвітання!
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