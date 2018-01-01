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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1298129913001301

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 183
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
54
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
27
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 10:53

Сколько реально стоит э.э.

Олексій Хабатюк
25 мин.
Цікаві досліди (с) ... в енергетиці.

От такі досліди навіяні спілкуванням з пересічними громадянами. Зазвичай викликають просто бурю емоцій. Як і погляд в дзеркало )

З 1 липня вже класичний для мене дискус про субсидії для населення в електроенергетиці став ще простішим.

З чого складається ціна електроенергії для кінцевого
споживача?

Електроенергія як товар + Націнка постачальника + Тариф на розподіл + Тариф на передачу + Тариф на диспетчерське управління + Податки (ПДВ та акциз)

Все просто. А що в цифрах. На прикладі м.Києв для побутового споживача.

1. Націнка постачальника. Для постачальника універсальних послуг (ПУП) ТОВ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» = 4,896 коп/кВт*год (без ПДВ) (http://www.nerc.gov.ua/index.php?id =37280)

2. Тариф на розподіл. Для ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (2 клас напруги)= 22,929 коп/кВт*год (без ПДВ) (http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=37115)

3. Тариф на передачу = 34,743 коп/кВт*год (без ПДВ) (http://www.nerc.gov.ua/?id=41556)

4. Тариф на диспетчерське управління = 0,89 коп/кВт*год (без ПДВ) (http://www.nerc.gov.ua/?id=41557)

Сумма з 1 по 4 = 63,458 коп/кВт*год

А скільки ж тоді залишається на власне електроенергію?

Діючий тариф на електроенергію для населення при місячному споживанні до 100 кВт*год = 90 коп/кВт*год (з ПДВ) або 75 коп/кВт*год (без ПДВ).

На електроенергію як товар (з врахуванням акцизу 3,2%) залишається 75 - 63,458 = 11,54 коп/кВт*год (без ПДВ) (а без акцизу й ще менше = 11,18 коп/кВт*год)

При цьому ринкова ціна на електроенергію становила, наприклад, вчора = 165,93 коп/кВт*год (без ПДВ) (середньозважена за добу в ОЕСУ, http://www.oree.com.ua/?p=4#control. Це звичайно не точно для населення, бо профіль споживання населення інший і ціна по профілю населення буде навіть більшою).

Виходить, що якщо киянин спожив в місяць 100 кВт*год електроенергії, то він недоплати за електроенергію щонайменше 100 * (165,93 – 11,54) /100= 154,39 грн + 20 % ПДВ = 185,27 грн

Сума звичайно не фінальна, а мінімальна, бо націнка постачальника універсальних послуг регульована і, на мою думку, вона була б більшою без регулювання


Реальная цена на э.э для населения исходя из этих расчетов 185,27 грн + 90 грн = 265,27 грн / 100 кВт
Живите своим умом!
zzzzzz
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