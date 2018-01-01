Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
А скільки ж тоді залишається на власне електроенергію?
Діючий тариф на електроенергію для населення при місячному споживанні до 100 кВт*год = 90 коп/кВт*год (з ПДВ) або 75 коп/кВт*год (без ПДВ).
На електроенергію як товар (з врахуванням акцизу 3,2%) залишається 75 - 63,458 = 11,54 коп/кВт*год (без ПДВ) (а без акцизу й ще менше = 11,18 коп/кВт*год)
При цьому ринкова ціна на електроенергію становила, наприклад, вчора = 165,93 коп/кВт*год (без ПДВ) (середньозважена за добу в ОЕСУ, http://www.oree.com.ua/?p=4#control. Це звичайно не точно для населення, бо профіль споживання населення інший і ціна по профілю населення буде навіть більшою).
Виходить, що якщо киянин спожив в місяць 100 кВт*год електроенергії, то він недоплати за електроенергію щонайменше 100 * (165,93 – 11,54) /100= 154,39 грн + 20 % ПДВ = 185,27 грн
Сума звичайно не фінальна, а мінімальна, бо націнка постачальника універсальних послуг регульована і, на мою думку, вона була б більшою без регулювання
Реальная цена на э.э для населения исходя из этих расчетов 185,27 грн + 90 грн = 265,27 грн / 100 кВт