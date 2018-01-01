Олексій Хабатюк25 мин.Цікаві досліди (с) ... в енергетиці.От такі досліди навіяні спілкуванням з пересічними громадянами. Зазвичай викликають просто бурю емоцій. Як і погляд в дзеркало )З 1 липня вже класичний для мене дискус про субсидії для населення в електроенергетиці став ще простішим.З чого складається ціна електроенергії для кінцевогоспоживача?Електроенергія як товар + Націнка постачальника + Тариф на розподіл + Тариф на передачу + Тариф на диспетчерське управління + Податки (ПДВ та акциз)Все просто. А що в цифрах. На прикладі м.Києв для побутового споживача.1. Націнка постачальника. Для постачальника універсальних послуг (ПУП) ТОВ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» = 4,896 коп/кВт*год (без ПДВ) (=37280)2. Тариф на розподіл. Для ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (2 клас напруги)= 22,929 коп/кВт*год (без ПДВ) (3. Тариф на передачу = 34,743 коп/кВт*год (без ПДВ) (4. Тариф на диспетчерське управління = 0,89 коп/кВт*год (без ПДВ) (Сумма з 1 по 4 = 63,458 коп/кВт*годА скільки ж тоді залишається на власне електроенергію?Діючий тариф на електроенергію для населення при місячному споживанні до 100 кВт*год = 90 коп/кВт*год (з ПДВ) або 75 коп/кВт*год (без ПДВ).На електроенергію як товар (з врахуванням акцизу 3,2%) залишається 75 - 63,458 = 11,54 коп/кВт*год (без ПДВ) (а без акцизу й ще менше = 11,18 коп/кВт*год)При цьому ринкова ціна на електроенергію становила, наприклад, вчора = 165,93 коп/кВт*год (без ПДВ) (середньозважена за добу в ОЕСУ,. Це звичайно не точно для населення, бо профіль споживання населення інший і ціна по профілю населення буде навіть більшою).Виходить, що якщо киянин спожив в місяць 100 кВт*год електроенергії, то він недоплати за електроенергію щонайменше 100 * (165,93 – 11,54) /100= 154,39 грн + 20 % ПДВ = 185,27 грнСума звичайно не фінальна, а мінімальна, бо націнка постачальника універсальних послуг регульована і, на мою думку, вона була б більшою без регулювання