Додано: Нед 07 лип, 2019 15:10

Архитекторы требуют не допустить в парламент “группу коррупционеров - истребителей Киева” от Ваврыша и ИсаенкоАрхитекторы требуют не допустить в парламент “группу коррупционеров - истребителей Киева” от Ваврыша и ИсаенкоКиевская организация Национального союза архитекторов Украины (КОНСАУ) призывает сознательных граждан Украины, избирателей Киева, органы государственной власти, охраны правопорядка и Центральную избирательную комиссию (ЦИК) не допустить проникновения в Верховную Раду “группы коррупционеров и системных истребителей Киева”: Дмитрия Исаенко, Андрея Ваврыша, Анну Бондарь и Вадима Струневича. Похоже, в организации столичных архитекторов уверены, что этим людям место в тюрьме.Как сообщил KV вице-президент КОНСАУ Георгий Духовичный, соответствующее открытое письмо 5.07.2019 года по поручению своих коллег подписал и отправил президент КОНСАУ Вадим Жежерин. В первую очередь, послание адресовано президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Владимиру Гройсману, Генпрокурору, главе ЦИК Татьяне Слипачук, а также лидерам партий “Слуга народа” (Анна Бондарь идет на выборы от этой партии по 220 округу в Киеве, а в списке партии под №40 значится Вадим Струневич) и “Оппозиционная платформа – За жизнь” (включила в свой список под №15 Дмитрия Исаенко).По словам Духовичного, указанные в обращении факты озвучивались архитекторами страны еще в 2014 году, когда министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины был Владимир Гройсман. Тогда архитекторы с трудом добились с ним встречи, чтобы обсудить вопросы со скандальным подтекстом, но за пять лет ничего не изменилось.“С 2014 года воз и ныне там. А если бы была нормальная реакция, многих проблем в столице не было бы. В ближайшее время мы собираемся провести пресс-брифинг, на котором будет озвучено, что происходило в земельно-градостроительной сфере Киева в прошлом и что может произойти уже очень скоро”,- сообщил Георгий Духовичный.В письме за подписью Жежерина говорится, что первым публичным испытанием новой власти является формирование команд. И тут важны не яркие лозунги и выступления с экранов, а конкретные дела каждого персонально: в первую очередь – в прошлом, потому что они открывают перспективы ближайшего будущего. Отмечается, что указанных выше персонажей Гройсман мог отстранить от власти еще в 2014 году, но этого не произошло и они “прославили” себя созданием и реализацией многих коррупционных схем.Отметим, из перечисленных в письме КОНСАУ коррупционеров на выборы в парламент не зарегистрировался только скандально известный экс-заместитель главного архитектора Киева, бизнесмен-девелопер Андрей Ваврыш. Но известно, что он является близким другом Андрея Богдана (главы Офиса президента) и оказывает большое внимание на формирование новой вертикали власти.”, – сказано в открытом письме.