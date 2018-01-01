Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
А скільки ж тоді залишається на власне електроенергію?
Діючий тариф на електроенергію для населення при місячному споживанні до 100 кВт*год = 90 коп/кВт*год (з ПДВ) або 75 коп/кВт*год (без ПДВ).
На електроенергію як товар (з врахуванням акцизу 3,2%) залишається 75 - 63,458 = 11,54 коп/кВт*год (без ПДВ) (а без акцизу й ще менше = 11,18 коп/кВт*год)
При цьому ринкова ціна на електроенергію становила, наприклад, вчора = 165,93 коп/кВт*год (без ПДВ) (середньозважена за добу в ОЕСУ, http://www.oree.com.ua/?p=4#control. Це звичайно не точно для населення, бо профіль споживання населення інший і ціна по профілю населення буде навіть більшою).
Виходить, що якщо киянин спожив в місяць 100 кВт*год електроенергії, то він недоплати за електроенергію щонайменше 100 * (165,93 – 11,54) /100= 154,39 грн + 20 % ПДВ = 185,27 грн
Сума звичайно не фінальна, а мінімальна, бо націнка постачальника універсальних послуг регульована і, на мою думку, вона була б більшою без регулювання
Реальная цена на э.э для населения исходя из этих расчетов 185,27 грн + 90 грн = 265,27 грн / 100 кВт
Архитекторы требуют не допустить в парламент “группу коррупционеров - истребителей Киева” от Ваврыша и Исаенко
Архитекторы требуют не допустить в парламент “группу коррупционеров - истребителей Киева” от Ваврыша и Исаенко
Киевская организация Национального союза архитекторов Украины (КОНСАУ) призывает сознательных граждан Украины, избирателей Киева, органы государственной власти, охраны правопорядка и Центральную избирательную комиссию (ЦИК) не допустить проникновения в Верховную Раду “группы коррупционеров и системных истребителей Киева”: Дмитрия Исаенко, Андрея Ваврыша, Анну Бондарь и Вадима Струневича. Похоже, в организации столичных архитекторов уверены, что этим людям место в тюрьме.
Как сообщил KV вице-президент КОНСАУ Георгий Духовичный, соответствующее открытое письмо 5.07.2019 года по поручению своих коллег подписал и отправил президент КОНСАУ Вадим Жежерин. В первую очередь, послание адресовано президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Владимиру Гройсману, Генпрокурору, главе ЦИК Татьяне Слипачук, а также лидерам партий “Слуга народа” (Анна Бондарь идет на выборы от этой партии по 220 округу в Киеве, а в списке партии под №40 значится Вадим Струневич) и “Оппозиционная платформа – За жизнь” (включила в свой список под №15 Дмитрия Исаенко).
По словам Духовичного, указанные в обращении факты озвучивались архитекторами страны еще в 2014 году, когда министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины был Владимир Гройсман. Тогда архитекторы с трудом добились с ним встречи, чтобы обсудить вопросы со скандальным подтекстом, но за пять лет ничего не изменилось.
“С 2014 года воз и ныне там. А если бы была нормальная реакция, многих проблем в столице не было бы. В ближайшее время мы собираемся провести пресс-брифинг, на котором будет озвучено, что происходило в земельно-градостроительной сфере Киева в прошлом и что может произойти уже очень скоро”,- сообщил Георгий Духовичный.
В письме за подписью Жежерина говорится, что первым публичным испытанием новой власти является формирование команд. И тут важны не яркие лозунги и выступления с экранов, а конкретные дела каждого персонально: в первую очередь – в прошлом, потому что они открывают перспективы ближайшего будущего. Отмечается, что указанных выше персонажей Гройсман мог отстранить от власти еще в 2014 году, но этого не произошло и они “прославили” себя созданием и реализацией многих коррупционных схем.
Отметим, из перечисленных в письме КОНСАУ коррупционеров на выборы в парламент не зарегистрировался только скандально известный экс-заместитель главного архитектора Киева, бизнесмен-девелопер Андрей Ваврыш. Но известно, что он является близким другом Андрея Богдана (главы Офиса президента) и оказывает большое внимание на формирование новой вертикали власти.
“Именно они (четыре указанных деятеля.- KV) на протяжении последних 8-9 лет практически уничтожили здоровые градостроительные процессы и создали коррупционные схемы продажи всего – от квалификационных сертификатов архитекторов и предоставления разрешительных документов на строительство, от выделения земельных участков до принятия в эксплуатацию объектов незаконного строительства”, – сказано в открытом письме.
“Не секрет, что усилиями именно таких "специалистов" Генеральный план столицы перестал быть градостроительным законом – теперь функциональное назначение участков меняется вопреки всякому здравому смыслу, в ущерб Киеву и киевлянам. Усилиями именно этих людей в стране массово строятся сооружения, которые не пригодны к эксплуатации, у нас не создается новая но не реконструируется существующая инженерно-транспортная инфраструктура. Все больше не хватает детских садов, школ и больниц, не строятся дороги и паркинги, в городе автомобили стоят в очередях часами”, – подчеркивается в письме за подписью Жежерина.
Киевские архитекторы взбунтовались против Вавриша и ко
У Спілці зазначають, що група Бондар-Вавриш «винайшла», впровадила та активно використовує систему проведення нелегітимних «закритих міжнародних архітектурних бліц-конкурсів на містобудівні концепції» із купленим складом журі та заздалегідь визначеними пропозиціями-переможцями.
Серед «протягнутих» ними програм забудов, зокрема: незаконна забудова територій промислових підприємств, незаконна реалізація коригування траси Подільсько-Воскресенського мостового переходу в частині його входження в тунель в горі Юркавиця, з його перенаправленням на на Верхній – Нижній Вали, що загрожує остаточним транспортним колапсом, зміна схеми руху на Контрактовій площі, де фактично зарезервовано території під ТЦ з автостоянками, які хочуть розмістити на місті «Гостинного двору», і т.д. http://nashigroshi.org/2019/07/07/kyivs ... udovnykiv/