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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1298129913001301

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 183
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
54
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
27
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 10:53

Сколько реально стоит э.э.

Олексій Хабатюк
25 мин.
Цікаві досліди (с) ... в енергетиці.

От такі досліди навіяні спілкуванням з пересічними громадянами. Зазвичай викликають просто бурю емоцій. Як і погляд в дзеркало )

З 1 липня вже класичний для мене дискус про субсидії для населення в електроенергетиці став ще простішим.

З чого складається ціна електроенергії для кінцевого
споживача?

Електроенергія як товар + Націнка постачальника + Тариф на розподіл + Тариф на передачу + Тариф на диспетчерське управління + Податки (ПДВ та акциз)

Все просто. А що в цифрах. На прикладі м.Києв для побутового споживача.

1. Націнка постачальника. Для постачальника універсальних послуг (ПУП) ТОВ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» = 4,896 коп/кВт*год (без ПДВ) (http://www.nerc.gov.ua/index.php?id =37280)

2. Тариф на розподіл. Для ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (2 клас напруги)= 22,929 коп/кВт*год (без ПДВ) (http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=37115)

3. Тариф на передачу = 34,743 коп/кВт*год (без ПДВ) (http://www.nerc.gov.ua/?id=41556)

4. Тариф на диспетчерське управління = 0,89 коп/кВт*год (без ПДВ) (http://www.nerc.gov.ua/?id=41557)

Сумма з 1 по 4 = 63,458 коп/кВт*год

А скільки ж тоді залишається на власне електроенергію?

Діючий тариф на електроенергію для населення при місячному споживанні до 100 кВт*год = 90 коп/кВт*год (з ПДВ) або 75 коп/кВт*год (без ПДВ).

На електроенергію як товар (з врахуванням акцизу 3,2%) залишається 75 - 63,458 = 11,54 коп/кВт*год (без ПДВ) (а без акцизу й ще менше = 11,18 коп/кВт*год)

При цьому ринкова ціна на електроенергію становила, наприклад, вчора = 165,93 коп/кВт*год (без ПДВ) (середньозважена за добу в ОЕСУ, http://www.oree.com.ua/?p=4#control. Це звичайно не точно для населення, бо профіль споживання населення інший і ціна по профілю населення буде навіть більшою).

Виходить, що якщо киянин спожив в місяць 100 кВт*год електроенергії, то він недоплати за електроенергію щонайменше 100 * (165,93 – 11,54) /100= 154,39 грн + 20 % ПДВ = 185,27 грн

Сума звичайно не фінальна, а мінімальна, бо націнка постачальника універсальних послуг регульована і, на мою думку, вона була б більшою без регулювання


Реальная цена на э.э для населения исходя из этих расчетов 185,27 грн + 90 грн = 265,27 грн / 100 кВт
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 12:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ЖК СЛАВУТИЧ
https://www.youtube.com/watch?v=ClhLzCTeY50
moniks
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 12:51

  zzzzzz написав:Первый
Вавриш придет, порядок наведет :mrgreen:

Я за. Пусть Киев застраивает Вавриш.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 13:59

  moniks написав:ЖК СЛАВУТИЧ
https://www.youtube.com/watch?v=ClhLzCTeY50




Какие Ваши расчеты? есть смысла брать в этом районе? там еще Заречные возле воды строит.

думаю взять, ремонт не делать, потом продать.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 07 лип, 2019 14:46, всього редагувалось 1 раз.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 14:09

  proftpd66 написав:
  moniks написав:ЖК СЛАВУТИЧ
https://www.youtube.com/watch?v=ClhLzCTeY50




Какие Ваши расчеты? есть смысла брать в этом районе? там еще Заречные возле воды строит.

думаю взять ремонт не делать, потом продать.

Идея годная, можно брать
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 14:41

hume

на сколько оно подорожает?

на видео человек сказал что окна потрескались, дом стекляный и проседает наверное.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 15:10

Архитекторы требуют не допустить в парламент “группу коррупционеров - истребителей Киева” от Ваврыша и Исаенко

Архитекторы требуют не допустить в парламент “группу коррупционеров - истребителей Киева” от Ваврыша и Исаенко

Киевская организация Национального союза архитекторов Украины (КОНСАУ) призывает сознательных граждан Украины, избирателей Киева, органы государственной власти, охраны правопорядка и Центральную избирательную комиссию (ЦИК) не допустить проникновения в Верховную Раду “группы коррупционеров и системных истребителей Киева”: Дмитрия Исаенко, Андрея Ваврыша, Анну Бондарь и Вадима Струневича. Похоже, в организации столичных архитекторов уверены, что этим людям место в тюрьме.

Как сообщил KV вице-президент КОНСАУ Георгий Духовичный, соответствующее открытое письмо 5.07.2019 года по поручению своих коллег подписал и отправил президент КОНСАУ Вадим Жежерин. В первую очередь, послание адресовано президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Владимиру Гройсману, Генпрокурору, главе ЦИК Татьяне Слипачук, а также лидерам партий “Слуга народа” (Анна Бондарь идет на выборы от этой партии по 220 округу в Киеве, а в списке партии под №40 значится Вадим Струневич) и “Оппозиционная платформа – За жизнь” (включила в свой список под №15 Дмитрия Исаенко).

По словам Духовичного, указанные в обращении факты озвучивались архитекторами страны еще в 2014 году, когда министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины был Владимир Гройсман. Тогда архитекторы с трудом добились с ним встречи, чтобы обсудить вопросы со скандальным подтекстом, но за пять лет ничего не изменилось.

“С 2014 года воз и ныне там. А если бы была нормальная реакция, многих проблем в столице не было бы. В ближайшее время мы собираемся провести пресс-брифинг, на котором будет озвучено, что происходило в земельно-градостроительной сфере Киева в прошлом и что может произойти уже очень скоро”,- сообщил Георгий Духовичный.

В письме за подписью Жежерина говорится, что первым публичным испытанием новой власти является формирование команд. И тут важны не яркие лозунги и выступления с экранов, а конкретные дела каждого персонально: в первую очередь – в прошлом, потому что они открывают перспективы ближайшего будущего. Отмечается, что указанных выше персонажей Гройсман мог отстранить от власти еще в 2014 году, но этого не произошло и они “прославили” себя созданием и реализацией многих коррупционных схем.


Отметим, из перечисленных в письме КОНСАУ коррупционеров на выборы в парламент не зарегистрировался только скандально известный экс-заместитель главного архитектора Киева, бизнесмен-девелопер Андрей Ваврыш. Но известно, что он является близким другом Андрея Богдана (главы Офиса президента) и оказывает большое внимание на формирование новой вертикали власти.

Именно они (четыре указанных деятеля.- KV) на протяжении последних 8-9 лет практически уничтожили здоровые градостроительные процессы и создали коррупционные схемы продажи всего – от квалификационных сертификатов архитекторов и предоставления разрешительных документов на строительство, от выделения земельных участков до принятия в эксплуатацию объектов незаконного строительства”, – сказано в открытом письме.

Не секрет, что усилиями именно таких "специалистов" Генеральный план столицы перестал быть градостроительным законом – теперь функциональное назначение участков меняется вопреки всякому здравому смыслу, в ущерб Киеву и киевлянам. Усилиями именно этих людей в стране массово строятся сооружения, которые не пригодны к эксплуатации, у нас не создается новая но не реконструируется существующая инженерно-транспортная инфраструктура. Все больше не хватает детских садов, школ и больниц, не строятся дороги и паркинги, в городе автомобили стоят в очередях часами”, – подчеркивается в письме за подписью Жежерина.

http://m.kievvlast.com.ua/text/arhitekt ... UE6AHIp41E
Востаннє редагувалось zzzzzz в Нед 07 лип, 2019 15:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 15:16

Киевские архитекторы взбунтовались против Вавриша и ко

У Спілці зазначають, що група Бондар-Вавриш «винайшла», впровадила та активно використовує систему проведення нелегітимних «закритих міжнародних архітектурних бліц-конкурсів на містобудівні концепції» із купленим складом журі та заздалегідь визначеними пропозиціями-переможцями.

Серед «протягнутих» ними програм забудов, зокрема: незаконна забудова територій промислових підприємств, незаконна реалізація коригування траси Подільсько-Воскресенського мостового переходу в частині його входження в тунель в горі Юркавиця, з його перенаправленням на на Верхній – Нижній Вали, що загрожує остаточним транспортним колапсом, зміна схеми руху на Контрактовій площі, де фактично зарезервовано території під ТЦ з автостоянками, які хочуть розмістити на місті «Гостинного двору», і т.д.
http://nashigroshi.org/2019/07/07/kyivs ... udovnykiv/
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 20:19

Увидел рекламу некоего жк "причал нумер 8", реклама гласит, что причал у воды. Заинтересовался, посмотрел, что причалил жк к озеру Королёк, которое находится в средине промки позняков у дарницкого моста. Чую скоро пляжи разобьют на озере Горячка.

Хорошие сапоги, нужно брать

Из обсуждения с гдевкиеве..

Информация для справки:
— озеро «Королек» длительное время использовалось для сброса отходов с завода радиоэлектроники, местные даже рыбу там категорически не рекомендуют ловить.
— шум прохода тяжёлых ж/д составов слышен в микрорайоне Позняки 4, не то что на улице Канальной.
— уровень вибрации почвы от ж/д очень далёк от комфортной (имею гараж в кооперативе Позняки 3)

Пс
Я вот думаю, что меня удивить выбором места для будущих жк уже нельзя, ан нет, застройщики всё таки могут зацепить :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
hume
 
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