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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 08 лип, 2019 09:27
hume написав:
Увидел рекламу некоего жк "причал нумер 8", реклама гласит, что причал у воды. Заинтересовался, посмотрел, что причалил жк к озеру Королёк, которое находится в средине промки позняков у дарницкого моста. Чую скоро пляжи разобьют на озере Горячка.
Хорошие сапоги, нужно брать
Из обсуждения с гдевкиеве..
Информация для справки:
— озеро «Королек» длительное время использовалось для сброса отходов с завода радиоэлектроники, местные даже рыбу там категорически не рекомендуют ловить.
— шум прохода тяжёлых ж/д составов слышен в микрорайоне Позняки 4, не то что на улице Канальной.
— уровень вибрации почвы от ж/д очень далёк от комфортной (имею гараж в кооперативе Позняки 3)
Пс
Я вот думаю, что меня удивить выбором места для будущих жк уже нельзя, ан нет, застройщики всё таки могут зацепить
Та ладно. По іншій стороні березняки не вимерли від товарняків. І пісяють кипятком який чудовий масив.
Так і тут буде. Недовго недобиткам промзони там жити:-)
Востаннє редагувалось Первый
в Пон 08 лип, 2019 09:28, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
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Додано: Пон 08 лип, 2019 09:28
hume написав:
Увидел рекламу некоего жк "причал нумер 8", реклама гласит, что причал у воды. Заинтересовался, посмотрел, что причалил жк к озеру Королёк, которое находится в средине промки позняков у дарницкого моста. Чую скоро пляжи разобьют на озере Горячка.
Хорошие сапоги, нужно брать
Из обсуждения с гдевкиеве..
Информация для справки:
— озеро «Королек» длительное время использовалось для сброса отходов с завода радиоэлектроники, местные даже рыбу там категорически не рекомендуют ловить.
— шум прохода тяжёлых ж/д составов слышен в микрорайоне Позняки 4, не то что на улице Канальной.
— уровень вибрации почвы от ж/д очень далёк от комфортной (имею гараж в кооперативе Позняки 3)
Пс
Я вот думаю, что меня удивить выбором места для будущих жк уже нельзя, ан нет, застройщики всё таки могут зацепить
Под аренду пойдет на ура. Лакшери Круша, си вью.
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Додано: Пон 08 лип, 2019 09:43
Та ви просто не в курсі ... На Корольку вже давно рибу за гроші ловлять .
Завод державний Буревісник - вже давненько територію намагалися відрізати по максимуму . Напевно вже щось вдалося . Всю цю територію між Здолбунівською і залізницею будуть освоювати . Дороги нові , широкі . До метро на Бажана не так і далеко ... Що ще треба ?
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Додано: Пон 08 лип, 2019 10:50
переиграл? или просто такое оно и есть по жизни? После двух штрафов от от АМКУ Укрбуд старательно активизировался в рекламе, пытается отыграть негатив ...и вдруг шеф вот так всё споганил...
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Пон 08 лип, 2019 11:03
zzzzzz написав:
Саме вони (чотири зазначених деятеля.- KV) протягом останніх 8-9 років практично знищили здорові містобудівні процеси і створили корупційні схеми продажу всього - від кваліфікаційних сертифікатів архітекторів і надання дозвільних документів на будівництво, від виділення земельних ділянок до прийняття в експлуатацію об'єктів незаконного будівництва
Звучить як резюме, такі люди без "роботи" не залишаться.
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