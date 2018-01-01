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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1299130013011302

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 183
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
54
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
27
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 09:27

  hume написав:Увидел рекламу некоего жк "причал нумер 8", реклама гласит, что причал у воды. Заинтересовался, посмотрел, что причалил жк к озеру Королёк, которое находится в средине промки позняков у дарницкого моста. Чую скоро пляжи разобьют на озере Горячка.

Хорошие сапоги, нужно брать

Из обсуждения с гдевкиеве..

Информация для справки:
— озеро «Королек» длительное время использовалось для сброса отходов с завода радиоэлектроники, местные даже рыбу там категорически не рекомендуют ловить.
— шум прохода тяжёлых ж/д составов слышен в микрорайоне Позняки 4, не то что на улице Канальной.
— уровень вибрации почвы от ж/д очень далёк от комфортной (имею гараж в кооперативе Позняки 3)

Пс
Я вот думаю, что меня удивить выбором места для будущих жк уже нельзя, ан нет, застройщики всё таки могут зацепить :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Та ладно. По іншій стороні березняки не вимерли від товарняків. І пісяють кипятком який чудовий масив.

Так і тут буде. Недовго недобиткам промзони там жити:-)
Востаннє редагувалось Первый в Пон 08 лип, 2019 09:28, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 09:28

  hume написав:Увидел рекламу некоего жк "причал нумер 8", реклама гласит, что причал у воды. Заинтересовался, посмотрел, что причалил жк к озеру Королёк, которое находится в средине промки позняков у дарницкого моста. Чую скоро пляжи разобьют на озере Горячка.

Хорошие сапоги, нужно брать

Из обсуждения с гдевкиеве..

Информация для справки:
— озеро «Королек» длительное время использовалось для сброса отходов с завода радиоэлектроники, местные даже рыбу там категорически не рекомендуют ловить.
— шум прохода тяжёлых ж/д составов слышен в микрорайоне Позняки 4, не то что на улице Канальной.
— уровень вибрации почвы от ж/д очень далёк от комфортной (имею гараж в кооперативе Позняки 3)

Пс
Я вот думаю, что меня удивить выбором места для будущих жк уже нельзя, ан нет, застройщики всё таки могут зацепить :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Под аренду пойдет на ура. Лакшери Круша, си вью.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 09:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Та ви просто не в курсі ... На Корольку вже давно рибу за гроші ловлять .
Завод державний Буревісник - вже давненько територію намагалися відрізати по максимуму . Напевно вже щось вдалося . Всю цю територію між Здолбунівською і залізницею будуть освоювати . Дороги нові , широкі . До метро на Бажана не так і далеко ... Що ще треба ?
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 10:50

  zzzzzz написав:Посмотрите видос как себя ведет Микитась на заседании...
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/07/5/7220152/

переиграл? или просто такое оно и есть по жизни? После двух штрафов от от АМКУ Укрбуд старательно активизировался в рекламе, пытается отыграть негатив ...и вдруг шеф вот так всё споганил...
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 11:03

  zzzzzz написав:Саме вони (чотири зазначених деятеля.- KV) протягом останніх 8-9 років практично знищили здорові містобудівні процеси і створили корупційні схеми продажу всього - від кваліфікаційних сертифікатів архітекторів і надання дозвільних документів на будівництво, від виділення земельних ділянок до прийняття в експлуатацію об'єктів незаконного будівництва

Звучить як резюме, такі люди без "роботи" не залишаться.
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  #<1 ... 1299130013011302
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