Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:Увидел рекламу некоего жк "причал нумер 8", реклама гласит, что причал у воды. Заинтересовался, посмотрел, что причалил жк к озеру Королёк, которое находится в средине промки позняков у дарницкого моста. Чую скоро пляжи разобьют на озере Горячка.
Хорошие сапоги, нужно брать
Из обсуждения с гдевкиеве..
Информация для справки: — озеро «Королек» длительное время использовалось для сброса отходов с завода радиоэлектроники, местные даже рыбу там категорически не рекомендуют ловить. — шум прохода тяжёлых ж/д составов слышен в микрорайоне Позняки 4, не то что на улице Канальной. — уровень вибрации почвы от ж/д очень далёк от комфортной (имею гараж в кооперативе Позняки 3)
Пс Я вот думаю, что меня удивить выбором места для будущих жк уже нельзя, ан нет, застройщики всё таки могут зацепить
Та ладно. По іншій стороні березняки не вимерли від товарняків. І пісяють кипятком який чудовий масив.
Так і тут буде. Недовго недобиткам промзони там жити:-)
Востаннє редагувалось Первый в Пон 08 лип, 2019 09:28, всього редагувалось 1 раз.
hume написав:Увидел рекламу некоего жк "причал нумер 8", реклама гласит, что причал у воды. Заинтересовался, посмотрел, что причалил жк к озеру Королёк, которое находится в средине промки позняков у дарницкого моста. Чую скоро пляжи разобьют на озере Горячка.
Хорошие сапоги, нужно брать
Из обсуждения с гдевкиеве..
Информация для справки: — озеро «Королек» длительное время использовалось для сброса отходов с завода радиоэлектроники, местные даже рыбу там категорически не рекомендуют ловить. — шум прохода тяжёлых ж/д составов слышен в микрорайоне Позняки 4, не то что на улице Канальной. — уровень вибрации почвы от ж/д очень далёк от комфортной (имею гараж в кооперативе Позняки 3)
Пс Я вот думаю, что меня удивить выбором места для будущих жк уже нельзя, ан нет, застройщики всё таки могут зацепить
Та ви просто не в курсі ... На Корольку вже давно рибу за гроші ловлять . Завод державний Буревісник - вже давненько територію намагалися відрізати по максимуму . Напевно вже щось вдалося . Всю цю територію між Здолбунівською і залізницею будуть освоювати . Дороги нові , широкі . До метро на Бажана не так і далеко ... Що ще треба ?
zzzzzz написав:Саме вони (чотири зазначених деятеля.- KV) протягом останніх 8-9 років практично знищили здорові містобудівні процеси і створили корупційні схеми продажу всього - від кваліфікаційних сертифікатів архітекторів і надання дозвільних документів на будівництво, від виділення земельних ділянок до прийняття в експлуатацію об'єктів незаконного будівництва
Звучить як резюме, такі люди без "роботи" не залишаться.
hume написав:Увидел рекламу некоего жк "причал нумер 8", реклама гласит, что причал у воды. Заинтересовался, посмотрел, что причалил жк к озеру Королёк, которое находится в средине промки позняков у дарницкого моста. Чую скоро пляжи разобьют на озере Горячка.
Хорошие сапоги, нужно брать
Из обсуждения с гдевкиеве..
Информация для справки: — озеро «Королек» длительное время использовалось для сброса отходов с завода радиоэлектроники, местные даже рыбу там категорически не рекомендуют ловить. — шум прохода тяжёлых ж/д составов слышен в микрорайоне Позняки 4, не то что на улице Канальной. — уровень вибрации почвы от ж/д очень далёк от комфортной (имею гараж в кооперативе Позняки 3)
Пс Я вот думаю, что меня удивить выбором места для будущих жк уже нельзя, ан нет, застройщики всё таки могут зацепить
И сразу проблемы с землей, посмотрел кадастрову карту:
Тип власності:Державна власність Цільове призначення:02.07 Для іншої житлової забудови Площа:2.4438 га
Первый написав:Та ладно. По іншій стороні березняки не вимерли від товарняків. І пісяють кипятком який чудовий масив.
Так і тут буде. Недовго недобиткам промзони там жити:-)
Перспектива получить город сад есть, но в очень далёком будущем. Первый дом на месте этой промки вылезет в конце 2021 года. Цена решает, а на данный момент можно замутить по 820 баксов за квадрат, или по 37 куе за 45 квадратов в районе 12-15 этажей с видом на пляж, шезлонги, озеро. При инспекции района в велорежиме немного стремновато
airmax78 написав:Под аренду пойдет на ура. Лакшери Круша, си вью.
К сожалению не покатит, тк до метро уж очень далеко. Как вариант электричка. Подъехал и прямо можно прыгать в шезлонг, которые обещает манагер
Puente написав:Та ви просто не в курсі ... На Корольку вже давно рибу за гроші ловлять . Завод державний Буревісник - вже давненько територію намагалися відрізати по максимуму . Напевно вже щось вдалося . Всю цю територію між Здолбунівською і залізницею будуть освоювати . Дороги нові , широкі . До метро на Бажана не так і далеко ... Що ще треба ?
Могу согласиться, что промка в городе быть не должна.
С многократно увеличившейся плотностью от просп. Бажана до Дарницкого шоссе новые, широкие хайвеи уже должны стоять, иначе стоять. До метро действительно не так уж и далеко, думаю до 4 км. Цена решает. За 37 куе можно инвестировать квартиру возле воды с собственным пляжем и шезлонгом.
Puente написав:Та ви просто не в курсі ... На Корольку вже давно рибу за гроші ловлять . Завод державний Буревісник - вже давненько територію намагалися відрізати по максимуму . Напевно вже щось вдалося . Всю цю територію між Здолбунівською і залізницею будуть освоювати . Дороги нові , широкі . До метро на Бажана не так і далеко ... Що ще треба ?
Могу согласиться, что промка в городе быть не должна.
С многократно увеличившейся плотностью от просп. Бажана до Дарницкого шоссе новые, широкие хайвеи уже должны стоять, иначе стоять. До метро действительно не так уж и далеко, думаю до 4 км. Цена решает. За 37 куе можно инвестировать квартиру возле воды с собственным пляжем и шезлонгом.
ПС в подарок дарницкая тэц
Гарно. Тисячам людей подобається, особливо тим хто брав по 27 куе 50 квадратів. Не вірю що хтось жалкує:-)
Первый написав:Гарно. Тисячам людей подобається, особливо тим хто брав по 27 куе 50 квадратів. Не вірю що хтось жалкує:-)
Моим знакомым нравится, они трёшку брали в среднем доме. Единственное "фэ" которое я от них услышал, так это зола на подоконниках, скорее всего от тэц. Думаю, что если бы была машина, то прибавилось бы ещёодно "фэ".