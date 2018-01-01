там, где должен быть хайвей
слышно тихое "ай-вей"
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Додано: Пон 08 лип, 2019 13:38
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Пон 08 лип, 2019 13:56
Естественно. Кстати, про золу пусть тоже не переживают. Люди у самой тец живут, золу выгребают постоянно. И ничего. Возможно им повезет, и они смогут встретить старость.
И что важно. Через двадцать лет можно будет спокойно сносить старые 9-12 этажки. Покупателям на тот момент будет просто странно иметь такие огромные, бесполезные придомовые
Додано: Пон 08 лип, 2019 14:03
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
придомовая-это зло. Её надо убирать за счёт жильцов, это дорого, а они не хотят платить. Зимой снег чистить надо, летом-траву косить. На ней собак выгуливают и не убирают: антисанитария. За счёт придомовой надо дороги расширять
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Пон 08 лип, 2019 14:56
Дороги - это пыл и выхлопные газы. А вот если между двумя двадцатипятиэтажками воткнуть еще одну на тридцать пять - будет зимой теплее и детских криков с площадки поубавится
Додано: Пон 08 лип, 2019 14:59
Ну тогда уж не дороги, а парковки. Собачье дерьмо с асфальта легче убирать.
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