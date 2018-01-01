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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 08 лип, 2019 13:38
hume написав:
широкие хайвеи уже должны стоять
там, где должен быть хайвей
слышно тихое "ай-вей"
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Пон 08 лип, 2019 13:56
hume написав: Первый написав:
Гарно. Тисячам людей подобається, особливо тим хто брав по 27 куе 50 квадратів.
Не вірю що хтось жалкує:-)
Моим знакомым нравится, они трёшку брали в среднем доме. Единственное "фэ" которое я от них услышал, так это зола на подоконниках, скорее всего от тэц. Думаю, что если бы была машина, то прибавилось бы ещёодно "фэ".
Цена решает
Естественно. Кстати, про золу пусть тоже не переживают. Люди у самой тец живут, золу выгребают постоянно. И ничего. Возможно им повезет, и они смогут встретить старость.
И что важно. Через двадцать лет можно будет спокойно сносить старые 9-12 этажки. Покупателям на тот момент будет просто странно иметь такие огромные, бесполезные придомовые
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vano80
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Додано: Пон 08 лип, 2019 14:03
vano80 написав:
странно иметь такие огромные, бесполезные придомовые
придомовая-это зло. Её надо убирать за счёт жильцов, это дорого, а они не хотят платить. Зимой снег чистить надо, летом-траву косить. На ней собак выгуливают и не убирают: антисанитария. За счёт придомовой надо дороги расширять
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Пон 08 лип, 2019 14:56
Serg-ik написав: vano80 написав:
странно иметь такие огромные, бесполезные придомовые
придомовая-это зло. Её надо убирать за счёт жильцов, это дорого, а они не хотят платить. Зимой снег чистить надо, летом-траву косить. На ней собак выгуливают и не убирают: антисанитария. За счёт придомовой надо дороги расширять
Дороги - это пыл и выхлопные газы. А вот если между двумя двадцатипятиэтажками воткнуть еще одну на тридцать пять - будет зимой теплее и детских криков с площадки поубавится
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antey1969
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Додано: Пон 08 лип, 2019 14:59
Serg-ik написав: vano80 написав:
странно иметь такие огромные, бесполезные придомовые
придомовая-это зло. Её надо убирать за счёт жильцов, это дорого, а они не хотят платить. Зимой снег чистить надо, летом-траву косить. На ней собак выгуливают и не убирают: антисанитария. За счёт придомовой надо дороги расширять
Ну тогда уж не дороги, а парковки. Собачье дерьмо с асфальта легче убирать.
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vano80
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Додано: Пон 08 лип, 2019 15:10
antey1969 написав:
Дороги - это пыл и выхлопные газы.
это ненадолго. американцы неистово катаются на Теслах и Ниссан лиф. чтобы мы поскорее могли купить б/у- шные экземпляры.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Пон 08 лип, 2019 15:35
Serg-ik написав: antey1969 написав:
Дороги - это пыл и выхлопные газы.
это ненадолго. американцы неистово катаются на Теслах и Ниссан лиф. чтобы мы поскорее могли купить б/у- шные экземпляры.
та да. С 35го этажа скинете двухфазный кабель и зарядите пол-двора
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sequence
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Додано: Пон 08 лип, 2019 15:37
Коллеги, сколько просить за трешку в Киеве, луначарского 1/2 для срочной продажи? Ремонт свежий. Мопед не мой, будет продавать подруга, решила подсобить.
заранее всем - большое мерси.
осторожно, пишу из провинции
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vhata
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Додано: Пон 08 лип, 2019 15:49
vhata написав:
Коллеги, сколько просить за трешку в Киеве, луначарского 1/2 для срочной продажи? Ремонт свежий. Мопед не мой, будет продавать подруга, решила подсобить.
заранее всем - большое мерси.
А вторая 1\2 чья?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Investor_K
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Додано: Пон 08 лип, 2019 15:52
vhata написав:
Коллеги, сколько просить за трешку в Киеве, луначарского 1/2 для срочной продажи? Ремонт свежий. Мопед не мой, будет продавать подруга, решила подсобить.
заранее всем - большое мерси.
Просить - это одно. Продать - это другое
У нас киевлян есть такой спорт - хату продавать. Почти олимпийский
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moniks
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