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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1301130213031304

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 184
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
55
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
27
Всього голосів : 184
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 15:58

  sequence написав:
  Serg-ik написав:
  antey1969 написав:Дороги - это пыл и выхлопные газы.

это ненадолго. американцы неистово катаются на Теслах и Ниссан лиф. чтобы мы поскорее могли купить б/у- шные экземпляры.

та да. С 35го этажа скинете двухфазный кабель и зарядите пол-двора


У знакомой гостинки сначала кубик стоял, а теперь там лиф заряжается, переноской из окна. Ремонт в ней надеюсь тоже не нищебродский :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 16:12

  vano80 написав:..

У знакомой гостинки сначала кубик стоял, а теперь там лиф заряжается, переноской из окна. Ремонт в ней надеюсь тоже не нищебродский :mrgreen:

у меня так знакомых вагон и тележка. Это я о "гостинка/кубик". Ну нема у людей культа модных МОПов: родные, обосцаные дОроги, как память.
Ну и да, хобот из окна это сильно, но аккурат до тех пор, пока пьяный сосед не споткнется и не срежет жилу. Ибо нех
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 16:28

  Investor_K написав:
  vhata написав:Коллеги, сколько просить за трешку в Киеве, луначарского 1/2 для срочной продажи? Ремонт свежий. Мопед не мой, будет продавать подруга, решила подсобить.

заранее всем - большое мерси.


А вторая 1\2 чья?

:lol: :lol: :lol:
Просто панянка не вміє коми розставляти. Йдеться щодо адреси вул. Митрополита Андрея Шептицького, 1/2 (у минулому вул. Луначарського).
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 16:29

  sequence написав:
  vano80 написав:..

У знакомой гостинки сначала кубик стоял, а теперь там лиф заряжается, переноской из окна. Ремонт в ней надеюсь тоже не нищебродский :mrgreen:

у меня так знакомых вагон и тележка. Это я о "гостинка/кубик". Ну нема у людей культа модных МОПов: родные, обосцаные дОроги, как память.
Ну и да, хобот из окна это сильно, но аккурат до тех пор, пока пьяный сосед не споткнется и не срежет жилу. Ибо нех

Денех у людей нет. Все эти кубики, рэйнджи, кайены (не говоря уже там о всякой экзотике типа Мазератей и Ягуаров) - в подержанном виде теперь себе +/- любой может купить. Цена вопроса в зависимости от возраста и состояния начинается от 15куе (и это не за 6ляху). При чем это уже будет какая-то ядерная бинба "бабий магнит" середины 00х.

А квартира за овер 100куе + ремонт овер 50куе - это расходы иного порядка.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 16:35

  ihorkyiv написав:
  Investor_K написав:
  vhata написав:Коллеги, сколько просить за трешку в Киеве, луначарского 1/2 для срочной продажи? Ремонт свежий. Мопед не мой, будет продавать подруга, решила подсобить.

заранее всем - большое мерси.


А вторая 1\2 чья?

:lol: :lol: :lol:
Просто панянка не вміє коми розставляти. Йдеться щодо адреси вул. Митрополита Андрея Шептицького, 1/2 (у минулому вул. Луначарського).
Да, все верно, дайте цену, хоть ориентировочно, плиз.
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 16:37

  Первый написав:
  hume написав:
  Puente написав:Та ви просто не в курсі ... На Корольку вже давно рибу за гроші ловлять .
Завод державний Буревісник - вже давненько територію намагалися відрізати по максимуму . Напевно вже щось вдалося . Всю цю територію між Здолбунівською і залізницею будуть освоювати . Дороги нові , широкі . До метро на Бажана не так і далеко ... Що ще треба ?

Могу согласиться, что промка в городе быть не должна.

С многократно увеличившейся плотностью от просп. Бажана до Дарницкого шоссе новые, широкие хайвеи уже должны стоять, иначе стоять.
Зображення
До метро действительно не так уж и далеко, думаю до 4 км. Цена решает. За 37 куе можно инвестировать квартиру возле воды с собственным пляжем и шезлонгом.

ПС
в подарок дарницкая тэц

Гарно. Тисячам людей подобається, особливо тим хто брав по 27 куе 50 квадратів.
Не вірю що хтось жалкує:-)

Это выглядит как фотомонтаж. Я не верю, что люди попав в этот двор всерьез готовы рассматривать возможность проживания в этих домах.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 16:42

  airmax78 написав:..
Это выглядит как фотомонтаж. Я не верю, что люди попав в этот двор всерьез готовы рассматривать возможность проживания в этих домах.

недавно, проезжая где-то в районе Здолбуновской, видел этот или похожий Шанхай. Зато солнце не нагревает аццки хату, как мне в панорамные окна, мать их
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 16:53

  vhata написав:


А вторая 1\2 чья?[/quote]
:lol: :lol: :lol:
Просто панянка не вміє коми розставляти. Йдеться щодо адреси вул. Митрополита Андрея Шептицького, 1/2 (у минулому вул. Луначарського).[/quote]Да, все верно, дайте цену, хоть ориентировочно, плиз.[/quote]
А ОЛХ і ЛУН самостійно уже пронишпорили ?? Добре, виконаю роботу за вас, але тільки тому, що саме від солодкої ночі у тому будинку у часи ранньої молодості (1980-й рік) у мене залишилися приємні спогади. ))) 71500 доларів https://kiev.mesto.ua/uk/sale/dneprovsk ... 49815.html
ihorkyiv
 
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