Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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У знакомой гостинки сначала кубик стоял, а теперь там лиф заряжается, переноской из окна. Ремонт в ней надеюсь тоже не нищебродский
у меня так знакомых вагон и тележка. Это я о "гостинка/кубик". Ну нема у людей культа модных МОПов: родные, обосцаные дОроги, как память. Ну и да, хобот из окна это сильно, но аккурат до тех пор, пока пьяный сосед не споткнется и не срежет жилу. Ибо нех
У знакомой гостинки сначала кубик стоял, а теперь там лиф заряжается, переноской из окна. Ремонт в ней надеюсь тоже не нищебродский
у меня так знакомых вагон и тележка. Это я о "гостинка/кубик". Ну нема у людей культа модных МОПов: родные, обосцаные дОроги, как память. Ну и да, хобот из окна это сильно, но аккурат до тех пор, пока пьяный сосед не споткнется и не срежет жилу. Ибо нех
Денех у людей нет. Все эти кубики, рэйнджи, кайены (не говоря уже там о всякой экзотике типа Мазератей и Ягуаров) - в подержанном виде теперь себе +/- любой может купить. Цена вопроса в зависимости от возраста и состояния начинается от 15куе (и это не за 6ляху). При чем это уже будет какая-то ядерная бинба "бабий магнит" середины 00х.
А квартира за овер 100куе + ремонт овер 50куе - это расходы иного порядка.
Puente написав:Та ви просто не в курсі ... На Корольку вже давно рибу за гроші ловлять . Завод державний Буревісник - вже давненько територію намагалися відрізати по максимуму . Напевно вже щось вдалося . Всю цю територію між Здолбунівською і залізницею будуть освоювати . Дороги нові , широкі . До метро на Бажана не так і далеко ... Що ще треба ?
Могу согласиться, что промка в городе быть не должна.
С многократно увеличившейся плотностью от просп. Бажана до Дарницкого шоссе новые, широкие хайвеи уже должны стоять, иначе стоять. До метро действительно не так уж и далеко, думаю до 4 км. Цена решает. За 37 куе можно инвестировать квартиру возле воды с собственным пляжем и шезлонгом.
ПС в подарок дарницкая тэц
Гарно. Тисячам людей подобається, особливо тим хто брав по 27 куе 50 квадратів. Не вірю що хтось жалкує:-)
Это выглядит как фотомонтаж. Я не верю, что люди попав в этот двор всерьез готовы рассматривать возможность проживания в этих домах.