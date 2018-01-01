У знакомой гостинки сначала кубик стоял, а теперь там лиф заряжается, переноской из окна. Ремонт в ней надеюсь тоже не нищебродский
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Додано: Пон 08 лип, 2019 15:58
У знакомой гостинки сначала кубик стоял, а теперь там лиф заряжается, переноской из окна. Ремонт в ней надеюсь тоже не нищебродский
Додано: Пон 08 лип, 2019 16:12
у меня так знакомых вагон и тележка. Это я о "гостинка/кубик". Ну нема у людей культа модных МОПов: родные, обосцаные дОроги, как память.
Ну и да, хобот из окна это сильно, но аккурат до тех пор, пока пьяный сосед не споткнется и не срежет жилу. Ибо нех
Додано: Пон 08 лип, 2019 16:28
Просто панянка не вміє коми розставляти. Йдеться щодо адреси вул. Митрополита Андрея Шептицького, 1/2 (у минулому вул. Луначарського).
Додано: Пон 08 лип, 2019 16:29
Денех у людей нет. Все эти кубики, рэйнджи, кайены (не говоря уже там о всякой экзотике типа Мазератей и Ягуаров) - в подержанном виде теперь себе +/- любой может купить. Цена вопроса в зависимости от возраста и состояния начинается от 15куе (и это не за 6ляху). При чем это уже будет какая-то ядерная бинба "бабий магнит" середины 00х.
А квартира за овер 100куе + ремонт овер 50куе - это расходы иного порядка.
Додано: Пон 08 лип, 2019 16:35
Да, все верно, дайте цену, хоть ориентировочно, плиз.
осторожно, пишу из провинции
Додано: Пон 08 лип, 2019 16:37
Это выглядит как фотомонтаж. Я не верю, что люди попав в этот двор всерьез готовы рассматривать возможность проживания в этих домах.
Додано: Пон 08 лип, 2019 16:42
недавно, проезжая где-то в районе Здолбуновской, видел этот или похожий Шанхай. Зато солнце не нагревает аццки хату, как мне в панорамные окна, мать их
Додано: Пон 08 лип, 2019 16:53
А вторая 1\2 чья?[/quote]
Просто панянка не вміє коми розставляти. Йдеться щодо адреси вул. Митрополита Андрея Шептицького, 1/2 (у минулому вул. Луначарського).[/quote]Да, все верно, дайте цену, хоть ориентировочно, плиз.[/quote]
А ОЛХ і ЛУН самостійно уже пронишпорили ?? Добре, виконаю роботу за вас, але тільки тому, що саме від солодкої ночі у тому будинку у часи ранньої молодості (1980-й рік) у мене залишилися приємні спогади. ))) 71500 доларів
Додано: Пон 08 лип, 2019 16:58
Ох, спасибище! Так и знала, что ее хотят обмануть, ее "знакомый рыл из столицы" назвал ей цифру 54.
Коллеги, если будет у кого реальный интерес на такое, пишите плиз в личку, просто помогаю, сведу напрямую с хозяйкой.
Востаннє редагувалось vhata в Пон 08 лип, 2019 17:10, всього редагувалось 1 раз.
осторожно, пишу из провинции
Додано: Пон 08 лип, 2019 17:09
И что, ничего нельзя сделать? Атермальная пленка? Шторы?
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