Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ihorkyiv написав:А ОЛХ і ЛУН самостійно уже пронишпорили ?? Добре, виконаю роботу за вас, але тільки тому, що саме від солодкої ночі у тому будинку у часи ранньої молодості (1980-й рік) у мене залишилися приємні спогади. ))) 71500 доларів https://kiev.mesto.ua/uk/sale/dneprovsk ... 49815.html
Ох, спасибище! Так и знала, что ее хотят обмануть ее "знакомый рыл из столицы" назвал ей цифру 54.
Коллеги, если будет у кого реальный интерес на такое, пишите плиз в личку, просто помогаю, сведу напрямую с хозяйкой.
Я б таких категоричних висновків не робив. У вашому пості замало даних щодо стану квартири. Ось, наприклад, у тому будинку 2-кімнатна під ремонт - за 46100 доларів. А "вашу" трикімнатну ріелтор оцінив у 54000. Напевно врахував необхідність пришвидшеного продажу. Так що на нього особливо не нарікайте. https://kiev.mesto.ua/uk/sale/dneprovsk ... 96035.html
ihorkyiv написав:А ОЛХ і ЛУН самостійно уже пронишпорили ?? Добре, виконаю роботу за вас, але тільки тому, що саме від солодкої ночі у тому будинку у часи ранньої молодості (1980-й рік) у мене залишилися приємні спогади. ))) 71500 доларів https://kiev.mesto.ua/uk/sale/dneprovsk ... 49815.html
Ох, спасибище! Так и знала, что ее хотят обмануть, ее "знакомый рыл из столицы" назвал ей цифру 54.
Коллеги, если будет у кого реальный интерес на такое, пишите плиз в личку, просто помогаю, сведу напрямую с хозяйкой.
Вот будет забавно, если это та девушка, из 80го года. Тогда Игорь просто обязан будет купить. Раз уж не женился.
ihorkyiv написав:А ОЛХ і ЛУН самостійно уже пронишпорили ?? Добре, виконаю роботу за вас, але тільки тому, що саме від солодкої ночі у тому будинку у часи ранньої молодості (1980-й рік) у мене залишилися приємні спогади. ))) 71500 доларів https://kiev.mesto.ua/uk/sale/dneprovsk ... 49815.html
Ох, спасибище! Так и знала, что ее хотят обмануть, ее "знакомый рыл из столицы" назвал ей цифру 54.
Коллеги, если будет у кого реальный интерес на такое, пишите плиз в личку, просто помогаю, сведу напрямую с хозяйкой.
мэйби 54 это и есть реальная цена чтобы продать ремонт по ссылке унылое гуано...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
ihorkyiv написав:А ОЛХ і ЛУН самостійно уже пронишпорили ?? Добре, виконаю роботу за вас, але тільки тому, що саме від солодкої ночі у тому будинку у часи ранньої молодості (1980-й рік) у мене залишилися приємні спогади. ))) 71500 доларів https://kiev.mesto.ua/uk/sale/dneprovsk ... 49815.html
Ох, спасибище! Так и знала, что ее хотят обмануть, ее "знакомый рыл из столицы" назвал ей цифру 54.
Коллеги, если будет у кого реальный интерес на такое, пишите плиз в личку, просто помогаю, сведу напрямую с хозяйкой.
Вот будет забавно, если это та девушка, из 80го года. Тогда Игорь просто обязан будет купить. Раз уж не женился.
Події тієї ночі у далекому 80-му році відбувалися у двокімнатній квартирі, тому придбати цю трикімнатну не судилося за відсутністю моральних зобоа"язань. Маю жорстке алібі. )))