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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1302130313041305

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 184
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
55
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
27
Всього голосів : 184
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 17:11

  vhata написав:
  ihorkyiv написав:А ОЛХ і ЛУН самостійно уже пронишпорили ?? Добре, виконаю роботу за вас, але тільки тому, що саме від солодкої ночі у тому будинку у часи ранньої молодості (1980-й рік) у мене залишилися приємні спогади. ))) 71500 доларів https://kiev.mesto.ua/uk/sale/dneprovsk ... 49815.html

Ох, спасибище! Так и знала, что ее хотят обмануть ее "знакомый рыл из столицы" назвал ей цифру 54.

Коллеги, если будет у кого реальный интерес на такое, пишите плиз в личку, просто помогаю, сведу напрямую с хозяйкой.

Я б таких категоричних висновків не робив. У вашому пості замало даних щодо стану квартири. Ось, наприклад, у тому будинку 2-кімнатна під ремонт - за 46100 доларів. А "вашу" трикімнатну ріелтор оцінив у 54000. Напевно врахував необхідність пришвидшеного продажу. Так що на нього особливо не нарікайте. https://kiev.mesto.ua/uk/sale/dneprovsk ... 96035.html
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 17:12

  vhata написав:
  ihorkyiv написав:А ОЛХ і ЛУН самостійно уже пронишпорили ?? Добре, виконаю роботу за вас, але тільки тому, що саме від солодкої ночі у тому будинку у часи ранньої молодості (1980-й рік) у мене залишилися приємні спогади. ))) 71500 доларів https://kiev.mesto.ua/uk/sale/dneprovsk ... 49815.html

Ох, спасибище! Так и знала, что ее хотят обмануть, ее "знакомый рыл из столицы" назвал ей цифру 54.

Коллеги, если будет у кого реальный интерес на такое, пишите плиз в личку, просто помогаю, сведу напрямую с хозяйкой.

Вот будет забавно, если это та девушка, из 80го года. Тогда Игорь просто обязан будет купить. Раз уж не женился.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 17:20

  ihorkyiv написав: Так що на нього особливо не нарікайте. https://kiev.mesto.ua/uk/sale/dneprovsk ... 96035.html
Спасибо огромное! Реально помогли!
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 17:24

  vhata написав:
  ihorkyiv написав:А ОЛХ і ЛУН самостійно уже пронишпорили ?? Добре, виконаю роботу за вас, але тільки тому, що саме від солодкої ночі у тому будинку у часи ранньої молодості (1980-й рік) у мене залишилися приємні спогади. ))) 71500 доларів https://kiev.mesto.ua/uk/sale/dneprovsk ... 49815.html

Ох, спасибище! Так и знала, что ее хотят обмануть, ее "знакомый рыл из столицы" назвал ей цифру 54.

Коллеги, если будет у кого реальный интерес на такое, пишите плиз в личку, просто помогаю, сведу напрямую с хозяйкой.

мэйби 54 это и есть реальная цена чтобы продать
ремонт по ссылке унылое гуано... :shock:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 17:28

  airmax78 написав:
  vhata написав:
  ihorkyiv написав:А ОЛХ і ЛУН самостійно уже пронишпорили ?? Добре, виконаю роботу за вас, але тільки тому, що саме від солодкої ночі у тому будинку у часи ранньої молодості (1980-й рік) у мене залишилися приємні спогади. ))) 71500 доларів https://kiev.mesto.ua/uk/sale/dneprovsk ... 49815.html

Ох, спасибище! Так и знала, что ее хотят обмануть, ее "знакомый рыл из столицы" назвал ей цифру 54.

Коллеги, если будет у кого реальный интерес на такое, пишите плиз в личку, просто помогаю, сведу напрямую с хозяйкой.

Вот будет забавно, если это та девушка, из 80го года. Тогда Игорь просто обязан будет купить. Раз уж не женился.

Події тієї ночі у далекому 80-му році відбувалися у двокімнатній квартирі, тому придбати цю трикімнатну не судилося за відсутністю моральних зобоа"язань. Маю жорстке алібі. )))
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 17:30

  Прохожий написав:мэйби 54 это и есть реальная цена чтобы продать
ремонт по ссылке унылое гуано... :shock:
фоток пока нет, будут позже. Спасибо всем огромное, кто отозвался!
осторожно, пишу из провинции
vhata
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