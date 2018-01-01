Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ihorkyiv написав:А ОЛХ і ЛУН самостійно уже пронишпорили ?? Добре, виконаю роботу за вас, але тільки тому, що саме від солодкої ночі у тому будинку у часи ранньої молодості (1980-й рік) у мене залишилися приємні спогади. ))) 71500 доларів https://kiev.mesto.ua/uk/sale/dneprovsk ... 49815.html
Ох, спасибище! Так и знала, что ее хотят обмануть ее "знакомый рыл из столицы" назвал ей цифру 54.
Коллеги, если будет у кого реальный интерес на такое, пишите плиз в личку, просто помогаю, сведу напрямую с хозяйкой.
Я б таких категоричних висновків не робив. У вашому пості замало даних щодо стану квартири. Ось, наприклад, у тому будинку 2-кімнатна під ремонт - за 46100 доларів. А "вашу" трикімнатну ріелтор оцінив у 54000. Напевно врахував необхідність пришвидшеного продажу. Так що на нього особливо не нарікайте. https://kiev.mesto.ua/uk/sale/dneprovsk ... 96035.html
ihorkyiv написав:А ОЛХ і ЛУН самостійно уже пронишпорили ?? Добре, виконаю роботу за вас, але тільки тому, що саме від солодкої ночі у тому будинку у часи ранньої молодості (1980-й рік) у мене залишилися приємні спогади. ))) 71500 доларів https://kiev.mesto.ua/uk/sale/dneprovsk ... 49815.html
Ох, спасибище! Так и знала, что ее хотят обмануть, ее "знакомый рыл из столицы" назвал ей цифру 54.
Коллеги, если будет у кого реальный интерес на такое, пишите плиз в личку, просто помогаю, сведу напрямую с хозяйкой.
Вот будет забавно, если это та девушка, из 80го года. Тогда Игорь просто обязан будет купить. Раз уж не женился.
ihorkyiv написав:А ОЛХ і ЛУН самостійно уже пронишпорили ?? Добре, виконаю роботу за вас, але тільки тому, що саме від солодкої ночі у тому будинку у часи ранньої молодості (1980-й рік) у мене залишилися приємні спогади. ))) 71500 доларів https://kiev.mesto.ua/uk/sale/dneprovsk ... 49815.html
Ох, спасибище! Так и знала, что ее хотят обмануть, ее "знакомый рыл из столицы" назвал ей цифру 54.
Коллеги, если будет у кого реальный интерес на такое, пишите плиз в личку, просто помогаю, сведу напрямую с хозяйкой.
мэйби 54 это и есть реальная цена чтобы продать ремонт по ссылке унылое гуано...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
ihorkyiv написав:А ОЛХ і ЛУН самостійно уже пронишпорили ?? Добре, виконаю роботу за вас, але тільки тому, що саме від солодкої ночі у тому будинку у часи ранньої молодості (1980-й рік) у мене залишилися приємні спогади. ))) 71500 доларів https://kiev.mesto.ua/uk/sale/dneprovsk ... 49815.html
Ох, спасибище! Так и знала, что ее хотят обмануть, ее "знакомый рыл из столицы" назвал ей цифру 54.
Коллеги, если будет у кого реальный интерес на такое, пишите плиз в личку, просто помогаю, сведу напрямую с хозяйкой.
Вот будет забавно, если это та девушка, из 80го года. Тогда Игорь просто обязан будет купить. Раз уж не женился.
Події тієї ночі у далекому 80-му році відбувалися у двокімнатній квартирі, тому придбати цю трикімнатну не судилося за відсутністю моральних зобоа"язань. Маю жорстке алібі. )))
Puente написав:Та ви просто не в курсі ... На Корольку вже давно рибу за гроші ловлять . Завод державний Буревісник - вже давненько територію намагалися відрізати по максимуму . Напевно вже щось вдалося . Всю цю територію між Здолбунівською і залізницею будуть освоювати . Дороги нові , широкі . До метро на Бажана не так і далеко ... Що ще треба ?
Могу согласиться, что промка в городе быть не должна.
С многократно увеличившейся плотностью от просп. Бажана до Дарницкого шоссе новые, широкие хайвеи уже должны стоять, иначе стоять. До метро действительно не так уж и далеко, думаю до 4 км. Цена решает. За 37 куе можно инвестировать квартиру возле воды с собственным пляжем и шезлонгом.
ПС в подарок дарницкая тэц
Гарно. Тисячам людей подобається, особливо тим хто брав по 27 куе 50 квадратів. Не вірю що хтось жалкує:-)
airmax78 написав:Это выглядит как фотомонтаж. Я не верю, что люди попав в этот двор всерьез готовы рассматривать возможность проживания в этих домах.
Там другая история, в том что они начали строить при яныке 2013г, и цены там были будь здоров. Там бентли новая ездит. кто-то купил хотел продать в 2 раза дороже.
В Ашане красивые утки бегают Можно с ними познакомится попробовать.
+ там стоит KFC, готовят лучше чем в маке. И дешево. Действительно не жарко.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Пон 08 лип, 2019 19:11, всього редагувалось 1 раз.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/ Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Прохожий написав:и кстати так и сдаете 2к за 5кгрн возле м.Печерская?
я жду аргументы, которые, я написал про ремонт. То что полностью все менять будет стоять от 13к$ и больше. Люкс от 25-35к$. Профит будет 50$-150$ в месяц на протяжении 7 лет. Например, Эрик Найман зарабатывает на опционах 19% годовых в валюте. Мне не выгодно заниматься ремонтами.
я не строитель, если Вы строитель и/или у Вас знакомые хорошие и/или эти строители по бартеру работают с Вами, то желаю Вам удачи.
+ сейчас даже на акциях золота можно заработать 5% за 7 дней, если работать против рынка.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/ Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)