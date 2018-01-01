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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 08 лип, 2019 19:39
antey1969 написав: Serg-ik написав: vano80 написав:
странно иметь такие огромные, бесполезные придомовые
придомовая-это зло. Её надо убирать за счёт жильцов, это дорого, а они не хотят платить. Зимой снег чистить надо, летом-траву косить. На ней собак выгуливают и не убирают: антисанитария. За счёт придомовой надо дороги расширять
Дороги - это пыл и выхлопные газы. А вот если между двумя двадцатипятиэтажками воткнуть еще одну на тридцать пять - будет зимой теплее и детских криков с площадки поубавится
Вас надо , того , в худ совет , ну , тоесть в архитектуру ...
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Додано: Пон 08 лип, 2019 19:56
proftpd66 написав: Прохожий написав:
и кстати так и сдаете 2к за 5кгрн возле м.Печерская?
я жду аргументы, которые, я написал про ремонт. То что полностью все менять будет стоять от 13к$ и больше. Люкс от 25-35к$
. Профит будет 50$-150$ в месяц на протяжении 7 лет. Например, Эрик Найман зарабатывает на опционах 19% годовых в валюте. Мне не выгодно заниматься ремонтами.
я не строитель, если Вы строитель и/или у Вас знакомые хорошие и/или эти строители по бартеру работают с Вами, то желаю Вам удачи.
+ сейчас даже на акциях золота можно заработать 5% за 7 дней, если работать против рынка.
вложение в ремонт 15куе позволит сдавать за 16-18кгрн/мес, профит 11-13кгрн/мес от текущей ситуации. ПЛЮС 500уе/мес, карл!
кстати, сколько уже РЕАЛЬНО заработали на золоте или ОВГЗ? ну насколько Я понимаю языком это несложно...
апд
могу купить ваш объект за 100-120аренд а вы эти деньги запустите в золотые опционы или ОВГЗ ну или куда там Эрик рекомендует, озолотитесь за 7 дней!
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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