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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1303130413051306

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 185
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
55
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
27
Всього голосів : 185
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 19:39

  antey1969 написав:
  Serg-ik написав:
  vano80 написав:странно иметь такие огромные, бесполезные придомовые
придомовая-это зло. Её надо убирать за счёт жильцов, это дорого, а они не хотят платить. Зимой снег чистить надо, летом-траву косить. На ней собак выгуливают и не убирают: антисанитария. За счёт придомовой надо дороги расширять

Дороги - это пыл и выхлопные газы. А вот если между двумя двадцатипятиэтажками воткнуть еще одну на тридцать пять - будет зимой теплее и детских криков с площадки поубавится

Вас надо , того , в худ совет , ну , тоесть в архитектуру ... :D
Vadim V
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 19:56

  proftpd66 написав:
  Прохожий написав:и кстати так и сдаете 2к за 5кгрн возле м.Печерская?


я жду аргументы, которые, я написал про ремонт. То что полностью все менять будет стоять от 13к$ и больше. Люкс от 25-35к$. Профит будет 50$-150$ в месяц на протяжении 7 лет. Например, Эрик Найман зарабатывает на опционах 19% годовых в валюте. Мне не выгодно заниматься ремонтами.

я не строитель, если Вы строитель и/или у Вас знакомые хорошие и/или эти строители по бартеру работают с Вами, то желаю Вам удачи.

+ сейчас даже на акциях золота можно заработать 5% за 7 дней, если работать против рынка.

вложение в ремонт 15куе позволит сдавать за 16-18кгрн/мес, профит 11-13кгрн/мес от текущей ситуации. ПЛЮС 500уе/мес, карл!

кстати, сколько уже РЕАЛЬНО заработали на золоте или ОВГЗ? ну насколько Я понимаю языком это несложно... :mrgreen:

апд
могу купить ваш объект за 100-120аренд а вы эти деньги запустите в золотые опционы или ОВГЗ ну или куда там Эрик рекомендует, озолотитесь за 7 дней! :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 20:34

  Прохожий написав:
  proftpd66 написав:
  Прохожий написав:и кстати так и сдаете 2к за 5кгрн возле м.Печерская?


я жду аргументы, которые, я написал про ремонт. То что полностью все менять будет стоять от 13к$ и больше. Люкс от 25-35к$. Профит будет 50$-150$ в месяц на протяжении 7 лет. Например, Эрик Найман зарабатывает на опционах 19% годовых в валюте. Мне не выгодно заниматься ремонтами.

я не строитель, если Вы строитель и/или у Вас знакомые хорошие и/или эти строители по бартеру работают с Вами, то желаю Вам удачи.

+ сейчас даже на акциях золота можно заработать 5% за 7 дней, если работать против рынка.

вложение в ремонт 15куе позволит сдавать за 16-18кгрн/мес, профит 11-13кгрн/мес от текущей ситуации. ПЛЮС 500уе/мес, карл!

кстати, сколько уже РЕАЛЬНО заработали на золоте или ОВГЗ? ну насколько Я понимаю языком это несложно... :mrgreen:

апд
могу купить ваш объект за 100-120аренд а вы эти деньги запустите в золотые опционы или ОВГЗ ну или куда там Эрик рекомендует, озолотитесь за 7 дней! :mrgreen:



на леси в этих домах сдают 18к евроремонт. там около 65 метров (точно не помню). При том что 18к это максимум. Дом леси24 старый. Крупняк не будет никто платить

есть видео где в 30-55 метрах делали ремонт + мебель 35к$.
https://www.youtube.com/watch?v=l8yU5dO5Uh4
(может это НЕ то видео, вообщем у них было видео, где студия 30-55 стояла 33к$)

Вы написали что 15к$. Даже если это так, то в этом надо разбираться. Зачем делать эксперимент в котором я не разбираюсь?

UPD:
нашел видео https://www.youtube.com/watch?v=ICRbeRyxxmU

36м. кв. - 27к$ ремонт. Экономили очень сильно.
на леси24 около ~64метра
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 20:52

Еще раз повторю второй контраргумент:

  proftpd66 написав:hume

Если Вы боитесь ОВГЗ как огня, то какой будет курс гривны через 5 лет?? потратить 15к$ на ремонт конвертнуть в гривну, а какой курс будет через 5-8 лет 100грн/1$? Продали баксы по курсу 27, а купили обратно через 5-8лет по курсу 100?
Ганьба! :mrgreen:



через 5 лет какой будет курс? :mrgreen:
есть сумма ремонта 400к грн

1) 16.5% годовых в гривне = 90к грн в год. (Спекуляция. Может контрабас 20-30%.)
(400 000грн + (90 000грн * 5 лет) ) / 26 = 53.4$ Перемога! Включена спекуляция!!!!111 курс стабилен так как мы спекулируем.

2) 16к грн сдача = 16к *12 месяцев = 198к грн в год получаем от сдачи. Курс получаем 35 через 5 лет.
(400 000грн + (198 000грн * 5 лет) ) / 35 = 39.7к$

Даже ЕСЛИ от сдачи конвертить гривну от сдачи в бакс, то все равно профит не будет сверх большой.


2, а) через 5-7лет опять делать ремонт. бу-га-га-га

Шаг и мат :mrgreen: :lol:

Жду плюсы сообщения. Или сразу медаль золотую с алмазами вручайте :mrgreen:

==========================
==========================

UPD:

--!!!** ВАРИАНТ #2 **!!!--

33k$ * 26 = 858 000грн ремонт мебель. Евроремонт.


1) 16.5% годовых в гривне = 195 000к грн в год.
(858 000грн + (195 000грн * 5 лет) ) / 26 = 70,5$ Перемога! Включена спекуляция!!!!111 курс стабилен так как мы спекулируем.

2) 16к грн сдача = 16к *12 месяцев = 198к грн в год получаем от сдачи. Курс получаем 35 через 5 лет.
(858000грн + (198 000грн * 5 лет) ) / 35 = 52,8$

2, а) через 5-7лет опять делать ремонт. бу-га-га-га
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 21:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  proftpd66 написав:Шаг и мат


Шах а не Шаг
+50грн !
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