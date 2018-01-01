Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vano80 написав:странно иметь такие огромные, бесполезные придомовые
придомовая-это зло. Её надо убирать за счёт жильцов, это дорого, а они не хотят платить. Зимой снег чистить надо, летом-траву косить. На ней собак выгуливают и не убирают: антисанитария. За счёт придомовой надо дороги расширять
Дороги - это пыл и выхлопные газы. А вот если между двумя двадцатипятиэтажками воткнуть еще одну на тридцать пять - будет зимой теплее и детских криков с площадки поубавится
Вас надо , того , в худ совет , ну , тоесть в архитектуру ...
Прохожий написав:и кстати так и сдаете 2к за 5кгрн возле м.Печерская?
я жду аргументы, которые, я написал про ремонт. То что полностью все менять будет стоять от 13к$ и больше. Люкс от 25-35к$. Профит будет 50$-150$ в месяц на протяжении 7 лет. Например, Эрик Найман зарабатывает на опционах 19% годовых в валюте. Мне не выгодно заниматься ремонтами.
я не строитель, если Вы строитель и/или у Вас знакомые хорошие и/или эти строители по бартеру работают с Вами, то желаю Вам удачи.
+ сейчас даже на акциях золота можно заработать 5% за 7 дней, если работать против рынка.
вложение в ремонт 15куе позволит сдавать за 16-18кгрн/мес, профит 11-13кгрн/мес от текущей ситуации. ПЛЮС 500уе/мес, карл!
кстати, сколько уже РЕАЛЬНО заработали на золоте или ОВГЗ? ну насколько Я понимаю языком это несложно...
апд могу купить ваш объект за 100-120аренд а вы эти деньги запустите в золотые опционы или ОВГЗ ну или куда там Эрик рекомендует, озолотитесь за 7 дней!
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Прохожий написав:и кстати так и сдаете 2к за 5кгрн возле м.Печерская?
я жду аргументы, которые, я написал про ремонт. То что полностью все менять будет стоять от 13к$ и больше. Люкс от 25-35к$. Профит будет 50$-150$ в месяц на протяжении 7 лет. Например, Эрик Найман зарабатывает на опционах 19% годовых в валюте. Мне не выгодно заниматься ремонтами.
я не строитель, если Вы строитель и/или у Вас знакомые хорошие и/или эти строители по бартеру работают с Вами, то желаю Вам удачи.
+ сейчас даже на акциях золота можно заработать 5% за 7 дней, если работать против рынка.
вложение в ремонт 15куе позволит сдавать за 16-18кгрн/мес, профит 11-13кгрн/мес от текущей ситуации. ПЛЮС 500уе/мес, карл!
кстати, сколько уже РЕАЛЬНО заработали на золоте или ОВГЗ? ну насколько Я понимаю языком это несложно...
апд могу купить ваш объект за 100-120аренд а вы эти деньги запустите в золотые опционы или ОВГЗ ну или куда там Эрик рекомендует, озолотитесь за 7 дней!
на леси в этих домах сдают 18к евроремонт. там около 65 метров (точно не помню). При том что 18к это максимум. Дом леси24 старый. Крупняк не будет никто платить
Если Вы боитесь ОВГЗ как огня, то какой будет курс гривны через 5 лет?? потратить 15к$ на ремонт конвертнуть в гривну, а какой курс будет через 5-8 лет 100грн/1$? Продали баксы по курсу 27, а купили обратно через 5-8лет по курсу 100? Ганьба!
через 5 лет какой будет курс? есть сумма ремонта 400к грн
1) 16.5% годовых в гривне = 90к грн в год. (Спекуляция. Может контрабас 20-30%.) (400 000грн + (90 000грн * 5 лет) ) / 26 = 53.4$Перемога! Включена спекуляция!!!!111 курс стабилен так как мы спекулируем.
2) 16к грн сдача = 16к *12 месяцев = 198к грн в год получаем от сдачи. Курс получаем 35 через 5 лет. (400 000грн + (198 000грн * 5 лет) ) / 35 = 39.7к$
Даже ЕСЛИ от сдачи конвертить гривну от сдачи в бакс, то все равно профит не будет сверх большой.
2, а) через 5-7лет опять делать ремонт. бу-га-га-га
Шаг и мат
Жду плюсы сообщения. Или сразу медаль золотую с алмазами вручайте