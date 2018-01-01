Додано: Вів 09 лип, 2019 00:50

Даже ЕСЛИ от сдачи конвертить гривну от сдачи в бакс, то все равно профит не будет сверх большой.

Львівський БатяР написав: а тим більше, що це буде16,5% а не скажімо 14,5%

а тим більше, що це буде16,5% а не скажімо 14,5%

я написал:Сдача выигрывает, если класть на депо/овгз от сдачи. Но разная не будет очень большая.Есть проблема:1) ремонт 28к$ в 36 метрах. В примере в совке 2к, метраж в 1.5 раза больше. 55-64метров.2) Где гарантия что не будет простоя при сдачи? в ЭТОМ примере совок МНЕ предлагают сдать по 16к-18к.3) через 5-7лет опять вкладывать 8к-20к?Де гарантія що не 35% як в 2009 і в 2015 році?Якщо можна контрабас возити, то можна переключиться сюди - 30-50%.