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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 09 лип, 2019 06:20
proftpd66 написав:
через 5 лет какой будет курс?
Профит нуна считать в долларе, как более стабильной валюте
... делайте хоть что-нибудь!
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