Профит нуна считать в долларе, как более стабильной валюте
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 09 лип, 2019 06:20
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Профит нуна считать в долларе, как более стабильной валюте
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 09 лип, 2019 08:52
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Меня умиляют такие посты. Сравнивать стабильный пассивный доход с сферами, в которых нужно очень хорошо разбираться, и даже это не страхует от потерять все или почти все.
Слабо сказано. После идеи взять кредит в гривне под 20%, а свободные деньги разместить под 18% в гривне и найти в этой схеме прибыль, я не удивляюсь.
По факту имеется факт крайне неудачного управления активом.
Совершенно верно. Не нужно заниматься тем, в чем не разбираетесь - ремонтами, сдачей в аренду. Нужно продать эту квартиру и получать сверхприбыли на спекуляциях и "контрабасе" - как я понимаю в жизни это значит отдать в долг деньги под расписку тем, кто этим непосредственно занимается. Потому что, если заниматься этим самому, при тех рисках там поболее, чем 20-30% годовых.
Додано: Вів 09 лип, 2019 09:11
Жк володимирський.
Паркомісце від 51 куе... за 16 квадратних метрів або 3200 дол квадрат.
Всім процвітання!
Додано: Вів 09 лип, 2019 09:31
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Вів 09 лип, 2019 09:36
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Овцу нада стричь.А жирного барана надо стричь наголо
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Вів 09 лип, 2019 09:38
Оточення Медведчука ввійшло в проект Микитася по забудові 40 гектарів на березі Дніпра на Осокорках
Майборода это тот чел которого паковало НАБУ за делишки с военными квартирами по ул.Коновальця....ну а владелец фирмы Микитась....
Микитась уже сливается с Медведчуковскими, интересно, если он пролетит на выборах у чела могут быть проблемки....земля конечно на Осокорках хорошая, но там частный сектор а это усложняет ситуацию...
Но если еще застроят и тот кусок, ПОХ это будет просто ППЦ....( 11-й микрорайон Позняки-Западные )
Живите своим умом!
Додано: Вів 09 лип, 2019 09:41
Когда Владимирский рынок отдадут под застройку ? Там все равно половина площадей пустует.
Живите своим умом!
Додано: Вів 09 лип, 2019 09:57
Нардепа Микитася вызывают на допрос в ГБР в связи с избиением главы ОТГ на Черниговщине
Нардеп и кандидат по 206 округу Максим Микитась, который напал на председателя ОТГ на Черниговщине Сергея Пинчука во время сессии сельсовета, вызван на допрос в ГБР.
Живите своим умом!
Додано: Вів 09 лип, 2019 10:15
ГБР уже подготовило ходатайство об аресте всех активов "Ленинской кузни" по делу против Порошенко
ГБР прям рвет рубаху на груди что-бы понравится новой власти.
Живите своим умом!
Додано: Вів 09 лип, 2019 10:29
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Не капитальный же, столько же вкладывать вряд ли понадобится
Тогда в реале будет еще хуже, чем с вашими расчетами на 16,5% годовых. А 16,5% чистыми лет 5 подряд стричь скорее всего не выйдет, ставки имеют тенденцию к снижению, и судя по всему, это долгосрочно. Всякую чушь про спекуляции/контрабас писать не надо
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