Додано: Вів 09 лип, 2019 08:52

proftpd66 написав: Спекуляция. Может контрабас 20-30%. Спекуляция. Может контрабас 20-30%.

Львівський БатяР написав: Ви рахуєте спеціально так, як вам зручно ? Ви рахуєте спеціально так, як вам зручно ?

proftpd66 написав: Даже если это так, то в этом надо разбираться. Зачем делать эксперимент в котором я не разбираюсь? Даже если это так, то в этом надо разбираться. Зачем делать эксперимент в котором я не разбираюсь?

Меня умиляют такие посты. Сравнивать стабильный пассивный доход с сферами, в которых нужно очень хорошо разбираться, и даже это не страхует от потерять все или почти все.Слабо сказано. После идеи взять кредит в гривне под 20%, а свободные деньги разместить под 18% в гривне и найти в этой схеме прибыль, я не удивляюсь.По факту имеется факт крайне неудачного управления активом.Совершенно верно. Не нужно заниматься тем, в чем не разбираетесь - ремонтами, сдачей в аренду. Нужно продать эту квартиру и получать сверхприбыли на спекуляциях и "контрабасе" - как я понимаю в жизни это значит отдать в долг деньги под расписку тем, кто этим непосредственно занимается. Потому что, если заниматься этим самому, при тех рисках там поболее, чем 20-30% годовых.