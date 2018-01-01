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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1304130513061307

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 186
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
56
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
27
Всього голосів : 186
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 06:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  proftpd66 написав:через 5 лет какой будет курс?

Профит нуна считать в долларе, как более стабильной валюте
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 08:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  proftpd66 написав:Спекуляция. Может контрабас 20-30%.

Меня умиляют такие посты. Сравнивать стабильный пассивный доход с сферами, в которых нужно очень хорошо разбираться, и даже это не страхует от потерять все или почти все.
  Львівський БатяР написав:Ви рахуєте спеціально так, як вам зручно ?

Слабо сказано. После идеи взять кредит в гривне под 20%, а свободные деньги разместить под 18% в гривне и найти в этой схеме прибыль, я не удивляюсь.
По факту имеется факт крайне неудачного управления активом.
  proftpd66 написав:Даже если это так, то в этом надо разбираться. Зачем делать эксперимент в котором я не разбираюсь?

Совершенно верно. Не нужно заниматься тем, в чем не разбираетесь - ремонтами, сдачей в аренду. Нужно продать эту квартиру и получать сверхприбыли на спекуляциях и "контрабасе" - как я понимаю в жизни это значит отдать в долг деньги под расписку тем, кто этим непосредственно занимается. Потому что, если заниматься этим самому, при тех рисках там поболее, чем 20-30% годовых.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 09:11

Жк володимирський.
Паркомісце від 51 куе... за 16 квадратних метрів або 3200 дол квадрат.
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Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 09:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Жк володимирський

тю, а чему тут удивляться - на 165 квартир 12!!! мест в паркинге. можно и 151куе нарисовать. еще и потолки 2.75. неохрущ во всей красе
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 09:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Жк володимирський.
Паркомісце від 51 куе... за 16 квадратних метрів або 3200 дол квадрат.

Овцу нада стричь.А жирного барана надо стричь наголо
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 09:38

Оточення Медведчука ввійшло в проект Микитася по забудові 40 гектарів на березі Дніпра на Осокорках

http://nashigroshi.org/2019/07/09/otoch ... IO88JKnVSo

Кінцевим бенефіціарним власником Omnia Trading Ltd є Вікторія Гречана – це співзасновниця «Української будівельної корпорації «Укрбуд», яку очолює Олег Майборода. Останній також очолює ТОВ «Укрбуд Девелопмент», кінцевим бенефіціарним власником якого є нардеп Максим Микитась.


Майборода это тот чел которого паковало НАБУ за делишки с военными квартирами по ул.Коновальця....ну а владелец фирмы Микитась....
Микитась уже сливается с Медведчуковскими, интересно, если он пролетит на выборах у чела могут быть проблемки....земля конечно на Осокорках хорошая, но там частный сектор а это усложняет ситуацию...

Но если еще застроят и тот кусок, ПОХ это будет просто ППЦ....( 11-й микрорайон Позняки-Западные )
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 09:41

  Первый написав:Жк володимирський.
Паркомісце від 51 куе... за 16 квадратних метрів або 3200 дол квадрат.
:shock:


Когда Владимирский рынок отдадут под застройку ? :mrgreen: Там все равно половина площадей пустует.
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 09:57

Нардепа Микитася вызывают на допрос в ГБР в связи с избиением главы ОТГ на Черниговщине
Нардеп и кандидат по 206 округу Максим Микитась, который напал на председателя ОТГ на Черниговщине Сергея Пинчука во время сессии сельсовета, вызван на допрос в ГБР.
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 10:15

ГБР уже подготовило ходатайство об аресте всех активов "Ленинской кузни" по делу против Порошенко

ГБР прям рвет рубаху на груди что-бы понравится новой власти.
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 10:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  proftpd66 написав:3) через 5-7лет опять вкладывать 8к-20к?

Не капитальный же, столько же вкладывать вряд ли понадобится
  proftpd66 написав:Де гарантія що не 35% як в 2009 і в 2015 році?
Тогда в реале будет еще хуже, чем с вашими расчетами на 16,5% годовых. А 16,5% чистыми лет 5 подряд стричь скорее всего не выйдет, ставки имеют тенденцию к снижению, и судя по всему, это долгосрочно. Всякую чушь про спекуляции/контрабас писать не надо
Faceless
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