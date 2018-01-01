Додано: Вів 09 лип, 2019 11:28

clientage написав: proftpd66 написав: через 5 лет какой будет курс? через 5 лет какой будет курс?

Профит нужна считать в долларе, как более стабильной валюте Профит нужна считать в долларе, как более стабильной валюте

Vlad442 написав: proftpd66 написав: Спекуляция. Может контрабас 20-30%. Спекуляция. Может контрабас 20-30%.

Меня умиляют такие посты. Сравнивать стабильный пассивный доход с сферами, в которых нужно очень хорошо разбираться, и даже это не страхует от потерять все или почти все.

Меня умиляют такие посты. Сравнивать стабильный пассивный доход с сферами, в которых нужно очень хорошо разбираться, и даже это не страхует от потерять все или почти все.

Faceless написав: proftpd66 написав: 3) через 5-7лет опять вкладывать 8к-20к? 3) через 5-7лет опять вкладывать 8к-20к?

Не капитальный же, столько же вкладывать вряд ли понадобится

Не капитальный же, столько же вкладывать вряд ли понадобится

Faceless написав: proftpd66 написав: 3) через 5-7лет опять вкладывать 8к-20к? 3) через 5-7лет опять вкладывать 8к-20к?

Не капитальный же, столько же вкладывать вряд ли понадобится proftpd66 написав: Де гарантія що не 35% як в 2009 і в 2015 році? Де гарантія що не 35% як в 2009 і в 2015 році? Тогда в реале будет еще хуже, чем с вашими расчетами на 16,5% годовых. А 16,5% чистыми лет 5 подряд стричь скорее всего не выйдет, ставки имеют тенденцию к снижению, и судя по всему, это долгосрочно. Всякую чушь про спекуляции/контрабас писать не надо Не капитальный же, столько же вкладывать вряд ли понадобитсяТогда в реале будет еще хуже, чем с вашими расчетами на 16,5% годовых. А 16,5% чистыми лет 5 подряд стричь скорее всего не выйдет, ставки имеют тенденцию к снижению, и судя по всему, это долгосрочно. Всякую чушь про спекуляции/контрабас писать не надо

нет, не так.это если сдаете премиум, то можно поставить 3500USD в месяц, и считать в долларах.в 2000х средний ремонт и эконом сдавался по 1000$. Средняя реальная з/п была 1000$. Сейчас это с большим трудом по 350$ можно сдать.если вы не сможете завести по серой схеме, то при расстаможки 33% налога заплатите, у Вас будет. Как всегда есть минусы, если все начнут возить контейнеры по 50к$-300к$, то реализовать товар будет очень тяжело.можно убить за 1-2 года, на леси убитую умудрились убитьгрибок начнет расти, если там будет много человек с постоянной ротацией.я считал ремонт от 33к$, а косметический 8к-20к. даже если 5кв 2000х депозиты/кредиты были 14% при золотовалютных резервы были 40лярдов.Меньше уже не будет.сейчас все нормальные люди завозили товар с 2015 по 100к$ за операцию.может быть прикроют, спорить не буду, будите платить в 2 раза больше.только что не давно мой конкурент завез 150к$ товара.