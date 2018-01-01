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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1306130713081309>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 186
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
56
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
27
Всього голосів : 186
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 10:52

  Первый написав:Жк володимирський.
Паркомісце від 51 куе... за 16 квадратних метрів або 3200 дол квадрат.
:shock:

А сколько там паркомест? Если 1 на 5 квартир, то надо сказать спасибо, что с аукциона не продают.
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 10:58

  airmax78 написав:
  Первый написав:Жк володимирський.
Паркомісце від 51 куе... за 16 квадратних метрів або 3200 дол квадрат.
:shock:

А сколько там паркомест? Если 1 на 5 квартир, то надо сказать спасибо, что с аукциона не продают.


ну так уже написали
на 165 квартир 12
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 11:15

  airmax78 написав:
  Первый написав:Жк володимирський.
Паркомісце від 51 куе... за 16 квадратних метрів або 3200 дол квадрат.
:shock:

А сколько там паркомест? Если 1 на 5 квартир, то надо сказать спасибо, что с аукциона не продают.

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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 11:28

  clientage написав:
  proftpd66 написав:через 5 лет какой будет курс?

Профит нужна считать в долларе, как более стабильной валюте


нет, не так.
это если сдаете премиум, то можно поставить 3500USD в месяц, и считать в долларах.
в 2000х средний ремонт и эконом сдавался по 1000$. Средняя реальная з/п была 1000$. Сейчас это с большим трудом по 350$ можно сдать.


  Vlad442 написав:
  proftpd66 написав:Спекуляция. Может контрабас 20-30%.

Меня умиляют такие посты. Сравнивать стабильный пассивный доход с сферами, в которых нужно очень хорошо разбираться, и даже это не страхует от потерять все или почти все.


если вы не сможете завести по серой схеме, то при расстаможки 33% налога заплатите, у Вас будет все равно прибыль 2.5%-10% годовых в USD. Как всегда есть минусы, если все начнут возить контейнеры по 50к$-300к$, то реализовать товар будет очень тяжело.



  Faceless написав:
  proftpd66 написав:3) через 5-7лет опять вкладывать 8к-20к?

Не капитальный же, столько же вкладывать вряд ли понадобится


можно убить за 1-2 года, на леси убитую умудрились убить :mrgreen:
грибок начнет расти, если там будет много человек с постоянной ротацией.
я считал ремонт от 33к$, а косметический 8к-20к. даже если 5к


  Faceless написав:
  proftpd66 написав:3) через 5-7лет опять вкладывать 8к-20к?

Не капитальный же, столько же вкладывать вряд ли понадобится
  proftpd66 написав:Де гарантія що не 35% як в 2009 і в 2015 році?
Тогда в реале будет еще хуже, чем с вашими расчетами на 16,5% годовых. А 16,5% чистыми лет 5 подряд стричь скорее всего не выйдет, ставки имеют тенденцию к снижению, и судя по всему, это долгосрочно. Всякую чушь про спекуляции/контрабас писать не надо


в 2000х депозиты/кредиты были 14% при золотовалютных резервы были 40лярдов.На 2.5% меньше чем сейчас облигация. 16.5-14=2.5 Меньше уже не будет.

сейчас все нормальные люди завозили товар с 2015 по 100к$ за операцию. :mrgreen:
может быть прикроют, спорить не буду, будите платить в 2 раза больше.

только что не давно мой конкурент завез 150к$ товара.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Вів 09 лип, 2019 11:31, всього редагувалось 1 раз.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 11:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  proftpd66 написав:Меньше не будет

Наивная уверенность
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 11:35

УКО?

http://kiev-park.com/uk/aboutus-uk/
УКО?
нэ?
надабрать?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 11:38

  Faceless написав:
  proftpd66 написав:Меньше не будет

Наивная уверенность


евробонды в долларах 9.5% на 10 лет. А Укрэксим и ощад евробонды ставка была 7.5-12 в USD до 2025 года. Покупка от номинала 105%. на 5% подарок от номинала!

Єврооблігації: Ukreximbank, 9.625% 27apr2022, USD (XS1261825977, G11451AG9)

кредиты и депозиты в гривнах будут дешевле чем в долларах?? :lol: Поржал. Они будут в 2 раза дороже.

казначейский векселя правительства США дает доходность 6% в USD. (там сложно объяснить, там 10 или 20 летние)
Востаннє редагувалось proftpd66 в Вів 09 лип, 2019 12:06, всього редагувалось 1 раз.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 11:55

  flyman написав:http://kiev-park.com/uk/aboutus-uk/
УКО?
нэ?
надабрать?

на участках под индивидуальное строительство, документы кривые, что с коммуникациями хз
стоимость обслуживания?

короче бери! :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 12:06

  Прохожий написав:
  flyman написав:http://kiev-park.com/uk/aboutus-uk/
УКО?
нэ?
надабрать?

на участках под индивидуальное строительство, документы кривые, что с коммуникациями хз
стоимость обслуживания?

короче бери! :mrgreen:

цена решает!!!!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 12:09

  Faceless написав:
  proftpd66 написав:3) через 5-7лет опять вкладывать 8к-20к?

Не капитальный же, столько же вкладывать вряд ли понадобится


+ есть проблема простоя. Если он будет, то там выхлоп маленький и сдать не получится никак за 16к-18к. Разве что через 3 года экономика лучше будет работать. И сдача подорожает.

  proftpd66 написав:1) ремонт 28к$ в 36 метрах. В примере в совке 2к, метраж в 1.5 раза больше. 55-64метров.
2) Где гарантия что не будет простоя при сдачи? в ЭТОМ примере совок МНЕ предлагают сдать по 16к-18к.
3) через 5-7лет опять вкладывать 8к-20к?



совок около леси24 интересен мне с точки зрения того, если подорожает он на + >10к-20к$ за 2-4 года.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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