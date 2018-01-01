А сколько там паркомест? Если 1 на 5 квартир, то надо сказать спасибо, что с аукциона не продают.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 09 лип, 2019 10:52
Додано: Вів 09 лип, 2019 10:58
ну так уже написали
на 165 квартир 12
1 к 14
Живите своим умом!
Додано: Вів 09 лип, 2019 11:15
13 місць
Із сайту
Заезжаете к себе домой, паркуетесь - несколько шагов к лифту и поднимаетесь просто к себе на этаж. Удобно, достойно, комфортно.
Всім процвітання!
Додано: Вів 09 лип, 2019 11:28
нет, не так.
это если сдаете премиум, то можно поставить 3500USD в месяц, и считать в долларах.
в 2000х средний ремонт и эконом сдавался по 1000$. Средняя реальная з/п была 1000$. Сейчас это с большим трудом по 350$ можно сдать.
если вы не сможете завести по серой схеме, то при расстаможки 33% налога заплатите, у Вас будет все равно прибыль 2.5%-10% годовых в USD. Как всегда есть минусы, если все начнут возить контейнеры по 50к$-300к$, то реализовать товар будет очень тяжело.
можно убить за 1-2 года, на леси убитую умудрились убить
грибок начнет расти, если там будет много человек с постоянной ротацией.
я считал ремонт от 33к$, а косметический 8к-20к. даже если 5к
в 2000х депозиты/кредиты были 14% при золотовалютных резервы были 40лярдов.На 2.5% меньше чем сейчас облигация. 16.5-14=2.5 Меньше уже не будет.
сейчас все нормальные люди завозили товар с 2015 по 100к$ за операцию.
может быть прикроют, спорить не буду, будите платить в 2 раза больше.
только что не давно мой конкурент завез 150к$ товара.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Вів 09 лип, 2019 11:31, всього редагувалось 1 раз.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: Вів 09 лип, 2019 11:30
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Вів 09 лип, 2019 11:35
УКО?
УКО?
нэ?
надабрать?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Вів 09 лип, 2019 11:38
евробонды в долларах 9.5% на 10 лет. А Укрэксим и ощад евробонды ставка была 7.5-12 в USD до 2025 года. Покупка от номинала 105%. на 5% подарок от номинала!
Єврооблігації: Ukreximbank, 9.625% 27apr2022, USD (XS1261825977, G11451AG9)
кредиты и депозиты в гривнах будут дешевле чем в долларах?? Поржал. Они будут в 2 раза дороже.
казначейский векселя правительства США дает доходность 6% в USD. (там сложно объяснить, там 10 или 20 летние)
Востаннє редагувалось proftpd66 в Вів 09 лип, 2019 12:06, всього редагувалось 1 раз.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: Вів 09 лип, 2019 11:55
на участках под индивидуальное строительство, документы кривые, что с коммуникациями хз
стоимость обслуживания?
короче бери!
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Вів 09 лип, 2019 12:06
цена решает!!!!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Вів 09 лип, 2019 12:09
+ есть проблема простоя. Если он будет, то там выхлоп маленький и сдать не получится никак за 16к-18к. Разве что через 3 года экономика лучше будет работать. И сдача подорожает.
совок около леси24 интересен мне с точки зрения того, если подорожает он на + >10к-20к$ за 2-4 года.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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