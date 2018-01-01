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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1307130813091310>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 186
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
56
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
27
Всього голосів : 186
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 12:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  proftpd66 написав:евробонды в долларах 9.5% на 10 лет. А Укрэксим и ощад евробонды ставка была 7.5-12 в USD до 2025 года. Покупка от номинала 105%. на 5% подарок от номинала!

Єврооблігації: Ukreximbank, 9.625% 27apr2022, USD (XS1261825977, G11451AG9)

кредиты и депозиты в гривнах будут дешевле чем в долларах?? Поржал. Они будут в 2 раза дороже.

казначейский векселя правительства США дает доходность 6% в USD. (там сложно объяснить, там 10 или 20 летние)

А что бонды? Депозиты для физиков легко могут быть по ставке ниже бондов. Да и какие бонды, вы тут трясетесь над убитой двушкой под аренду. Продайте уже и "в бонды", раз все так прекрасно :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 12:49

  flyman написав:
  Прохожий написав:
  flyman написав:http://kiev-park.com/uk/aboutus-uk/
УКО?
нэ?
надабрать?

на участках под индивидуальное строительство, документы кривые, что с коммуникациями хз
стоимость обслуживания?

короче бери! :mrgreen:

цена решает!!!!

Бери.

Здається в таких випадках є нюанс- реєстрація і зняття за згодою інших співвласників будівлі:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 12:52

  Faceless написав:
  proftpd66 написав:евробонды в долларах 9.5% на 10 лет. А Укрэксим и ощад евробонды ставка была 7.5-12 в USD до 2025 года. Покупка от номинала 105%. на 5% подарок от номинала!

Єврооблігації: Ukreximbank, 9.625% 27apr2022, USD (XS1261825977, G11451AG9)

кредиты и депозиты в гривнах будут дешевле чем в долларах?? Поржал. Они будут в 2 раза дороже.

казначейский векселя правительства США дает доходность 6% в USD. (там сложно объяснить, там 10 или 20 летние)

А что бонды? Депозиты для физиков легко могут быть по ставке ниже бондов. Да и какие бонды, вы тут трясетесь над убитой двушкой под аренду. Продайте уже и "в бонды", раз все так прекрасно :mrgreen:


там живут люди, а я сделаю новый ремонт за 15к-30к для кого-то, чтобы им лучше жилось :lol: себе под 2-7% в гривне :)
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 13:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  proftpd66 написав:если вы не сможете завести по серой схеме, то при расстаможки 33% налога заплатите, у Вас будет все равно прибыль 2.5%-10% годовых в USD. Как всегда есть минусы, если все начнут возить контейнеры по 50к$-300к$, то реализовать товар будет очень тяжело.

  proftpd66 написав:сейчас все нормальные люди завозили товар с 2015 по 100к$ за операцию.
может быть прикроют, спорить не буду, будите платить в 2 раза больше.

только что не давно мой конкурент завез 150к$ товара.

Что завозить, где покупать, кому продать, как не попасть, что конкуренты не завезут дешевле, а тебе не подсунут барахло, где найти с улицы серые схемы, как не остаться без штанов в таком бизнесе?
Что тут сказать. Хорошая альтернатива депозитам или квартире под аренду...
Человек, который в теме, спокойно работает, а не мечется между сдавать за 5 тыс или вкладываться в ОГВЗ. Для него это источник дохода, а не между делом "прокрутить деньги на контрабасе".
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 13:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Продайте уже и "в бонды", раз все так прекрасно

Везде все прекрасно только на словах.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 13:12

  zzzzzz написав:Оточення Медведчука ввійшло в проект Микитася по забудові 40 гектарів на березі Дніпра на Осокорках

http://nashigroshi.org/2019/07/09/otoch ... IO88JKnVSo

Кінцевим бенефіціарним власником Omnia Trading Ltd є Вікторія Гречана – це співзасновниця «Української будівельної корпорації «Укрбуд», яку очолює Олег Майборода. Останній також очолює ТОВ «Укрбуд Девелопмент», кінцевим бенефіціарним власником якого є нардеп Максим Микитась.


Майборода это тот чел которого паковало НАБУ за делишки с военными квартирами по ул.Коновальця....ну а владелец фирмы Микитась....
Микитась уже сливается с Медведчуковскими, интересно, если он пролетит на выборах у чела могут быть проблемки....земля конечно на Осокорках хорошая, но там частный сектор а это усложняет ситуацию...

Но если еще застроят и тот кусок, ПОХ это будет просто ППЦ....( 11-й микрорайон Позняки-Западные )

Там зараз жесть із рухом на правий берег, що автівкою, що на метро, ... а якщо Аркада на Осокорках добудує Патріотику та ПнО, то взагалі важко уявити як на ПОХові можна буде жити, ... імхо, потрібен ще один міст (як варіант із трамвайною лінією)
#noFOMO
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 13:16

  Vlad442 написав:
  proftpd66 написав:если вы не сможете завести по серой схеме, то при расстаможки 33% налога заплатите, у Вас будет все равно прибыль 2.5%-10% годовых в USD. Как всегда есть минусы, если все начнут возить контейнеры по 50к$-300к$, то реализовать товар будет очень тяжело.

  proftpd66 написав:сейчас все нормальные люди завозили товар с 2015 по 100к$ за операцию.
может быть прикроют, спорить не буду, будите платить в 2 раза больше.

только что не давно мой конкурент завез 150к$ товара.

Что завозить, где покупать, кому продать, как не попасть, что конкуренты не завезут дешевле, а тебе не подсунут барахло, где найти с улицы серые схемы, как не остаться без штанов в таком бизнесе?


сам завод может в США продать оптом от 300к$. Если не много подумать и самому можно понять что есть опт.

склады в США имеют большой приоритет, они берут товар из завода, потом этот товар продают магазинам в США. Склады имеют репутацию с 1989 году или с 2009. Подделки/барахло не продадут, в США расстреляют.

некоторые заводы (заводы - это компании, бренды) иногда резко снижают цену. Нужно ловить этот момент, примерно как на рынке акций. И себе забирать цену из разницы. Этим надо заниматься...

Востаннє редагувалось proftpd66 в Вів 09 лип, 2019 13:36, всього редагувалось 1 раз.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 13:16

Но если еще застроят и тот кусок, ПОХ это будет просто ППЦ....( 11-й микрорайон Позняки-Западные )[/quote]
Там зараз жесть із рухом на правий берег, що автівкою, що на метро, ... а якщо Аркада на Осокорках добудує Патріотику та ПнО, то взагалі важко уявити як на ПОХові можна буде жити, ... імхо, потрібен ще один міст (як варіант із трамвайною лінією)[/quote]
еще лет 20-25 такой застройки и днепр придется прятать как лыбедь. никакие мосты не спасут :|
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 13:18

  freeze написав:Жемчужины Кадора в Одессе на Таирова. Плотненько сидят и главное не заморачиваются на разнообразие, как на советских черемушках по всему городу десятки одинаковых домов.)))

Зображення

в Китаї практикують однотипну забудову, коли є різниця тільки між кварталами, ... і діло не в заморочках, а просто в економії
#noFOMO
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 13:47

  TylerTruman_ написав:
  zzzzzz написав:Оточення Медведчука ввійшло в проект Микитася по забудові 40 гектарів на березі Дніпра на Осокорках

http://nashigroshi.org/2019/07/09/otoch ... IO88JKnVSo

Кінцевим бенефіціарним власником Omnia Trading Ltd є Вікторія Гречана – це співзасновниця «Української будівельної корпорації «Укрбуд», яку очолює Олег Майборода. Останній також очолює ТОВ «Укрбуд Девелопмент», кінцевим бенефіціарним власником якого є нардеп Максим Микитась.


Майборода это тот чел которого паковало НАБУ за делишки с военными квартирами по ул.Коновальця....ну а владелец фирмы Микитась....
Микитась уже сливается с Медведчуковскими, интересно, если он пролетит на выборах у чела могут быть проблемки....земля конечно на Осокорках хорошая, но там частный сектор а это усложняет ситуацию...

Но если еще застроят и тот кусок, ПОХ это будет просто ППЦ....( 11-й микрорайон Позняки-Западные )

Там зараз жесть із рухом на правий берег, що автівкою, що на метро, ... а якщо Аркада на Осокорках добудує Патріотику та ПнО, то взагалі важко уявити як на ПОХові можна буде жити, ... імхо, потрібен ще один міст (як варіант із трамвайною лінією)

Так в Жулянах же полосы расширяют.
Сколько от того ПОХа до Борисполя, а оттуда уже на крыльях ВИЗЭЙРА до Жулян.
Если без багажа - просто идеальный вариант
antey1969
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