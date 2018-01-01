Додано: Вів 09 лип, 2019 13:08

proftpd66 написав: если вы не сможете завести по серой схеме, то при расстаможки 33% налога заплатите, у Вас будет все равно прибыль 2.5%-10% годовых в USD. Как всегда есть минусы, если все начнут возить контейнеры по 50к$-300к$, то реализовать товар будет очень тяжело. если вы не сможете завести по серой схеме, то при расстаможки 33% налога заплатите, у Вас будет все равно прибыль 2.5%-10% годовых в USD. Как всегда есть минусы, если все начнут возить контейнеры по 50к$-300к$, то реализовать товар будет очень тяжело.

proftpd66 написав: сейчас все нормальные люди завозили товар с 2015 по 100к$ за операцию.

может быть прикроют, спорить не буду, будите платить в 2 раза больше.



только что не давно мой конкурент завез 150к$ товара. сейчас все нормальные люди завозили товар с 2015 по 100к$ за операцию.может быть прикроют, спорить не буду, будите платить в 2 раза больше.только что не давно мой конкурент завез 150к$ товара.

Что завозить, где покупать, кому продать, как не попасть, что конкуренты не завезут дешевле, а тебе не подсунут барахло, где найти с улицы серые схемы, как не остаться без штанов в таком бизнесе?Что тут сказать. Хорошая альтернатива депозитам или квартире под аренду...Человек, который в теме, спокойно работает, а не мечется между сдавать за 5 тыс или вкладываться в ОГВЗ. Для него это источник дохода, а не между делом "прокрутить деньги на контрабасе".