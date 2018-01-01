Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
proftpd66 написав:если вы не сможете завести по серой схеме, то при расстаможки 33% налога заплатите, у Вас будет все равно прибыль 2.5%-10% годовых в USD. Как всегда есть минусы, если все начнут возить контейнеры по 50к$-300к$, то реализовать товар будет очень тяжело.
proftpd66 написав:сейчас все нормальные люди завозили товар с 2015 по 100к$ за операцию. может быть прикроют, спорить не буду, будите платить в 2 раза больше.
только что не давно мой конкурент завез 150к$ товара.
Что завозить, где покупать, кому продать, как не попасть, что конкуренты не завезут дешевле, а тебе не подсунут барахло, где найти с улицы серые схемы, как не остаться без штанов в таком бизнесе? Что тут сказать. Хорошая альтернатива депозитам или квартире под аренду... Человек, который в теме, спокойно работает, а не мечется между сдавать за 5 тыс или вкладываться в ОГВЗ. Для него это источник дохода, а не между делом "прокрутить деньги на контрабасе".
Кінцевим бенефіціарним власником Omnia Trading Ltd є Вікторія Гречана – це співзасновниця «Української будівельної корпорації «Укрбуд», яку очолює Олег Майборода. Останній також очолює ТОВ «Укрбуд Девелопмент», кінцевим бенефіціарним власником якого є нардеп Максим Микитась.
Майборода это тот чел которого паковало НАБУ за делишки с военными квартирами по ул.Коновальця....ну а владелец фирмы Микитась.... Микитась уже сливается с Медведчуковскими, интересно, если он пролетит на выборах у чела могут быть проблемки....земля конечно на Осокорках хорошая, но там частный сектор а это усложняет ситуацию...
Но если еще застроят и тот кусок, ПОХ это будет просто ППЦ....( 11-й микрорайон Позняки-Западные )
Там зараз жесть із рухом на правий берег, що автівкою, що на метро, ... а якщо Аркада на Осокорках добудує Патріотику та ПнО, то взагалі важко уявити як на ПОХові можна буде жити, ... імхо, потрібен ще один міст (як варіант із трамвайною лінією)
proftpd66 написав:если вы не сможете завести по серой схеме, то при расстаможки 33% налога заплатите, у Вас будет все равно прибыль 2.5%-10% годовых в USD. Как всегда есть минусы, если все начнут возить контейнеры по 50к$-300к$, то реализовать товар будет очень тяжело.
proftpd66 написав:сейчас все нормальные люди завозили товар с 2015 по 100к$ за операцию. может быть прикроют, спорить не буду, будите платить в 2 раза больше.
только что не давно мой конкурент завез 150к$ товара.
Что завозить, где покупать, кому продать, как не попасть, что конкуренты не завезут дешевле, а тебе не подсунут барахло, где найти с улицы серые схемы, как не остаться без штанов в таком бизнесе?
сам завод может в США продать оптом от 300к$. Если не много подумать и самому можно понять что есть опт.
склады в США имеют большой приоритет, они берут товар из завода, потом этот товар продают магазинам в США. Склады имеют репутацию с 1989 году или с 2009. Подделки/барахло не продадут, в США расстреляют.
некоторые заводы (заводы - это компании, бренды) иногда резко снижают цену. Нужно ловить этот момент, примерно как на рынке акций. И себе забирать цену из разницы. Этим надо заниматься...
Востаннє редагувалось proftpd66 в Вів 09 лип, 2019 13:36, всього редагувалось 1 раз.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/ Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Но если еще застроят и тот кусок, ПОХ это будет просто ППЦ....( 11-й микрорайон Позняки-Западные )[/quote] Там зараз жесть із рухом на правий берег, що автівкою, що на метро, ... а якщо Аркада на Осокорках добудує Патріотику та ПнО, то взагалі важко уявити як на ПОХові можна буде жити, ... імхо, потрібен ще один міст (як варіант із трамвайною лінією)[/quote] еще лет 20-25 такой застройки и днепр придется прятать как лыбедь. никакие мосты не спасут
Кінцевим бенефіціарним власником Omnia Trading Ltd є Вікторія Гречана – це співзасновниця «Української будівельної корпорації «Укрбуд», яку очолює Олег Майборода. Останній також очолює ТОВ «Укрбуд Девелопмент», кінцевим бенефіціарним власником якого є нардеп Максим Микитась.
Майборода это тот чел которого паковало НАБУ за делишки с военными квартирами по ул.Коновальця....ну а владелец фирмы Микитась.... Микитась уже сливается с Медведчуковскими, интересно, если он пролетит на выборах у чела могут быть проблемки....земля конечно на Осокорках хорошая, но там частный сектор а это усложняет ситуацию...
Но если еще застроят и тот кусок, ПОХ это будет просто ППЦ....( 11-й микрорайон Позняки-Западные )
Там зараз жесть із рухом на правий берег, що автівкою, що на метро, ... а якщо Аркада на Осокорках добудує Патріотику та ПнО, то взагалі важко уявити як на ПОХові можна буде жити, ... імхо, потрібен ще один міст (як варіант із трамвайною лінією)
Так в Жулянах же полосы расширяют. Сколько от того ПОХа до Борисполя, а оттуда уже на крыльях ВИЗЭЙРА до Жулян. Если без багажа - просто идеальный вариант