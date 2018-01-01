|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 09 лип, 2019 14:13
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Читаю profpd66 и уже думаю поехать купить в Штатах товар на заводе, завезти в Украине по серой схеме и продать с профитом. Уверен - такой товар всем нужен.
Додано: Вів 09 лип, 2019 14:23
сейчас уже некоторое не работает поезд ушел
посмотрим что будет дальше.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
|