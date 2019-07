Додано: Вів 09 лип, 2019 15:38

Первый написав: Жк володимирський.

Паркомісце від 51 куе... за 16 квадратних метрів або 3200 дол квадрат.

по моей инфе от 48ми

а еще по моей инфе в июле интергал начнет продажи паркомест в трехстах метрах от владимирского (на ямской) по 27-30 куе, ориентировочно их там будет в районе 380

правда ни проекта ни сроков пока нет

как вам такая инвестиция?



