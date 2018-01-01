|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 09 лип, 2019 14:13
Читаю profpd66 и уже думаю поехать купить в Штатах товар на заводе, завезти в Украине по серой схеме и продать с профитом. Уверен - такой товар всем нужен.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 30709
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 808 раз.
- Подякували: 3629 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 09 лип, 2019 14:23
airmax78 написав:
завезти в Украине по серой схеме и продать с профитом.
сейчас уже некоторое не работает
поезд ушел
посмотрим что будет дальше.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 841
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 86 раз.
- Подякували: 59 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 лип, 2019 14:29
proftpd66 написав: airmax78 написав:
завезти в Украине по серой схеме и продать с профитом.
сейчас уже некоторое не работает
поезд ушел
посмотрим что будет дальше.
Ну, я тогда товар не с заводов в США повезу, а с заводов в Колумбии или Афганистане. На него всегда спрос есть. И не по серому, а по коричневому. Вы сколько товара за раз заглотить можете?
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 30709
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 808 раз.
- Подякували: 3629 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 09 лип, 2019 14:34
airmax78 написав: proftpd66 написав: airmax78 написав:
завезти в Украине по серой схеме и продать с профитом.
сейчас уже некоторое не работает
поезд ушел
посмотрим что будет дальше.
Ну, я тогда товар не с заводов в США повезу, а с заводов в Колумбии или Афганистане. На него всегда спрос есть. И не по серому, а по коричневому. Вы сколько товара за раз заглотить можете?
мои коллеги из США этого не поймут
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 841
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 86 раз.
- Подякували: 59 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 лип, 2019 14:34
airmax78 написав: proftpd66 написав: airmax78 написав:
завезти в Украине по серой схеме и продать с профитом.
сейчас уже некоторое не работает
поезд ушел
посмотрим что будет дальше.
Ну, я тогда товар не с заводов в США повезу, а с заводов в Колумбии или Афганистане. На него всегда спрос есть. И не по серому, а по коричневому. Вы сколько товара за раз заглотить можете?
лучше открой филиал заводов в чернобыле. и товар забористый будет и логистика проще и проверяющие только по большой просьбе приедут
-
plugatyrev
-
-
- Повідомлень: 111
- З нами з: 09.11.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 лип, 2019 15:03
airmax78 написав: proftpd66 написав: airmax78 написав:
завезти в Украине по серой схеме и продать с профитом.
сейчас уже некоторое не работает
поезд ушел
посмотрим что будет дальше.
Ну, я тогда товар не с заводов в США повезу, а с заводов в Колумбии или Афганистане. На него всегда спрос есть. И не по серому, а по коричневому. Вы сколько товара за раз заглотить можете?
Ох уж эти ушлые амстердамские парни.
Если не в серое, так в белое рухнут, а нет - так и недоочищенное коричневое сойдет. Одно радует, с такими бизнесменами у нас хоть дороги ровные научатся ваять, как стекло... гм, то есть по стеклу
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 8456
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1007 раз.
- Подякували: 2254 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Вів 09 лип, 2019 15:38
Первый написав:
Жк володимирський.
Паркомісце від 51 куе... за 16 квадратних метрів або 3200 дол квадрат.
по моей инфе от 48ми
а еще по моей инфе в июле интергал начнет продажи паркомест в трехстах метрах от владимирского (на ямской) по 27-30 куе, ориентировочно их там будет в районе 380
правда ни проекта ни сроков пока нет
как вам такая инвестиция?
зы: площадь п/м будет такая же, 3,500 на 4,750
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 7043
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 530 раз.
- Подякували: 1053 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 лип, 2019 15:49
kingkongovets написав: Первый написав:
Жк володимирський.
Паркомісце від 51 куе... за 16 квадратних метрів або 3200 дол квадрат.
по моей инфе от 48ми
а еще по моей инфе в июле интергал начнет продажи паркомест в трехстах метрах от владимирского (на ямской) по 27-30 куе, ориентировочно их там будет в районе 380
правда ни проекта ни сроков пока нет
как вам такая инвестиция?
зы: площадь п/м будет такая же, 3,500 на 4,750
думаю даже под таможенный склад по новой схеме аирмакса дороговато будет
-
plugatyrev
-
-
- Повідомлень: 111
- З нами з: 09.11.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|14973
|2438328
|
Вів 09 лип, 2019 11:51
rjkz
|
|455
|181542
|
|
|31672
|68118
|
|