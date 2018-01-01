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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1307130813091310

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 186
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
56
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
27
Всього голосів : 186
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 14:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Читаю profpd66 и уже думаю поехать купить в Штатах товар на заводе, завезти в Украине по серой схеме и продать с профитом. Уверен - такой товар всем нужен.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 14:23

  airmax78 написав:завезти в Украине по серой схеме и продать с профитом.


сейчас уже некоторое не работает :) поезд ушел :)
посмотрим что будет дальше.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 14:29

  proftpd66 написав:
  airmax78 написав:завезти в Украине по серой схеме и продать с профитом.


сейчас уже некоторое не работает :) поезд ушел :)
посмотрим что будет дальше.


Ну, я тогда товар не с заводов в США повезу, а с заводов в Колумбии или Афганистане. На него всегда спрос есть. И не по серому, а по коричневому. Вы сколько товара за раз заглотить можете?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 14:34

  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:
  airmax78 написав:завезти в Украине по серой схеме и продать с профитом.


сейчас уже некоторое не работает :) поезд ушел :)
посмотрим что будет дальше.


Ну, я тогда товар не с заводов в США повезу, а с заводов в Колумбии или Афганистане. На него всегда спрос есть. И не по серому, а по коричневому. Вы сколько товара за раз заглотить можете?


мои коллеги из США этого не поймут :)
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 14:34

  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:
  airmax78 написав:завезти в Украине по серой схеме и продать с профитом.


сейчас уже некоторое не работает :) поезд ушел :)
посмотрим что будет дальше.


Ну, я тогда товар не с заводов в США повезу, а с заводов в Колумбии или Афганистане. На него всегда спрос есть. И не по серому, а по коричневому. Вы сколько товара за раз заглотить можете?

лучше открой филиал заводов в чернобыле. и товар забористый будет и логистика проще и проверяющие только по большой просьбе приедут :mrgreen:
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 15:03

  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:
  airmax78 написав:завезти в Украине по серой схеме и продать с профитом.


сейчас уже некоторое не работает :) поезд ушел :)
посмотрим что будет дальше.


Ну, я тогда товар не с заводов в США повезу, а с заводов в Колумбии или Афганистане. На него всегда спрос есть. И не по серому, а по коричневому. Вы сколько товара за раз заглотить можете?

Ох уж эти ушлые амстердамские парни.
Если не в серое, так в белое рухнут, а нет - так и недоочищенное коричневое сойдет. Одно радует, с такими бизнесменами у нас хоть дороги ровные научатся ваять, как стекло... гм, то есть по стеклу
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 15:38

  Первый написав:Жк володимирський.
Паркомісце від 51 куе... за 16 квадратних метрів або 3200 дол квадрат.
:shock:


по моей инфе от 48ми
а еще по моей инфе в июле интергал начнет продажи паркомест в трехстах метрах от владимирского (на ямской) по 27-30 куе, ориентировочно их там будет в районе 380
правда ни проекта ни сроков пока нет
как вам такая инвестиция?

зы: площадь п/м будет такая же, 3,500 на 4,750
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 15:49

  kingkongovets написав:
  Первый написав:Жк володимирський.
Паркомісце від 51 куе... за 16 квадратних метрів або 3200 дол квадрат.
:shock:


по моей инфе от 48ми
а еще по моей инфе в июле интергал начнет продажи паркомест в трехстах метрах от владимирского (на ямской) по 27-30 куе, ориентировочно их там будет в районе 380
правда ни проекта ни сроков пока нет
как вам такая инвестиция?

зы: площадь п/м будет такая же, 3,500 на 4,750

думаю даже под таможенный склад по новой схеме аирмакса дороговато будет :mrgreen:
plugatyrev
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  #<1 ... 1307130813091310
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