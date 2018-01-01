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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 09 лип, 2019 17:23
airmax78 написав: kingkongovets написав: Первый написав:
Жк володимирський.
Паркомісце від 51 куе... за 16 квадратних метрів або 3200 дол квадрат.
по моей инфе от 48ми
а еще по моей инфе в июле интергал начнет продажи паркомест в трехстах метрах от владимирского (на ямской) по 27-30 куе, ориентировочно их там будет в районе 380
правда ни проекта ни сроков пока нет
как вам такая инвестиция?
зы: площадь п/м будет такая же, 3,500 на 4,750
ИМХО это жесткий оверпрайс. Разве что они все этим машиноместа электрифицируют с выделением хотя бы 10 кВт на машиноместо и у нас резко начнется эра электромобилей.
Продажа паркомест в 300 метрах от жк це мегаржака... Яка має відношення до жк лише в мріях маркетологів інтергала.
Та ще й по 30куе.
Сосать лапу па 1500 грн на місяць (з комуналкою) за оренду паркомісця буде Інтергал, а не 30 куе за його продаж.
Всім процвітання!
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Додано: Вів 09 лип, 2019 17:38
zzzzzz
proftpd66 написав:
Я написал каркулятор от сдачи квартиры в аренду с учетом ремонта курса доллара
, и сравнил это с ОВГЗ, депозитами и бизнесом. viewtopic.php?p=4702196#p4702196
плюсаните не впадло
, Вы как эксперт этот каркулятор подтвердите?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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