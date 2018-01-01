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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1309131013111312>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 188
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
56
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
27
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 17:23

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
  Первый написав:Жк володимирський.
Паркомісце від 51 куе... за 16 квадратних метрів або 3200 дол квадрат.
:shock:


по моей инфе от 48ми
а еще по моей инфе в июле интергал начнет продажи паркомест в трехстах метрах от владимирского (на ямской) по 27-30 куе, ориентировочно их там будет в районе 380
правда ни проекта ни сроков пока нет
как вам такая инвестиция?

зы: площадь п/м будет такая же, 3,500 на 4,750

ИМХО это жесткий оверпрайс. Разве что они все этим машиноместа электрифицируют с выделением хотя бы 10 кВт на машиноместо и у нас резко начнется эра электромобилей.


Продажа паркомест в 300 метрах от жк це мегаржака... Яка має відношення до жк лише в мріях маркетологів інтергала.

Та ще й по 30куе.
Сосать лапу па 1500 грн на місяць (з комуналкою) за оренду паркомісця буде Інтергал, а не 30 куе за його продаж.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 17:38

  proftpd66 написав:Я написал каркулятор от сдачи квартиры в аренду с учетом ремонта курса доллара, и сравнил это с ОВГЗ, депозитами и бизнесом.

viewtopic.php?p=4702196#p4702196
плюсаните не впадло :)



zzzzzz, Вы как эксперт этот каркулятор подтвердите?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 18:30

  Первый написав:
  airmax78 написав:ИМХО это жесткий оверпрайс. Разве что они все этим машиноместа электрифицируют с выделением хотя бы 10 кВт на машиноместо и у нас резко начнется эра электромобилей.


Продажа паркомест в 300 метрах от жк це мегаржака... Яка має відношення до жк лише в мріях маркетологів інтергала.

Та ще й по 30куе.
Сосать лапу па 1500 грн на місяць (з комуналкою) за оренду паркомісця буде Інтергал, а не 30 куе за його продаж.

Мне кажется такая цена в теории возможна, но при условии, что за парковку в центре повсеместно нужно будет платить от 20 грн./час, при этом просто бросить машину и не платить будет абсолютно негде. Что-то типа как в Москве. Но, боюсь, это еще очень нескоро, если вообще произойдет когда-нибудь.
А пока мои соседи, при цене м/м в 20-25к, при соотношении м/м к квартирам 1 к 2 и небольшом количестве мест, оставшихся в продаже в подземном паркинге с лифтом на этаж, а не за 300 метров пешочком, говорят в лучшем случае: да мы за эти деньги 20 лет арендовать можем. В худшем - откройте нам двор, сцуки! Хотим во дворе парковаться!
Востаннє редагувалось airmax78 в Вів 09 лип, 2019 18:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 18:37

airmax78

С вчерашнего дня инспекторы по парковке начали выписывать реальные штрафы. Буитдаражать ))



Отмечается, что в столице пока что они штрафуют только за парковку на перекрестках, пешеходных переходах и остановках транспорта. Дело в том, что у инспекторов просто "не хватает рук": их всего десять, но уже к концу 2019 года ситуация изменится и численность возрастет до сотни. Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/auto/news/ukrayina/v- ... 75137.html
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 18:39

  zzzzzz написав:airmax78

С вчерашнего дня инспекторы по парковке начали выписывать реальные штрафы. Буитдаражать ))



Отмечается, что в столице пока что они штрафуют только за парковку на перекрестках, пешеходных переходах и остановках транспорта. Дело в том, что у инспекторов просто "не хватает рук": их всего десять, но уже к концу 2019 года ситуация изменится и численность возрастет до сотни. Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/auto/news/ukrayina/v- ... 75137.html

Дорожать не будет - и так дикий прайс. Но, может, начнут покупать.
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 18:41

эта ржака по поводу паркинга уже сильно бородатая. еще 3 или 4 года назад заходивши в ОП ФК2 интересовался что у них с паркоместами так был послан в ОП(в смысле оушен плаза)тут мол не далеко...
Востаннє редагувалось plugatyrev в Вів 09 лип, 2019 18:46, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 18:43

airmax78
Инспекторы по парковке вообще никак не повлияют.

За что будут штрафовать на месте
парковка на остановках общественного транспорта;
парковка на пешеходных переходах;
парковка на въезде и выезде со дворов;
парковка на перекрестках;
парковка на тротуарах, если для прохода остается менее двух метро.
https://kiev.vgorode.ua/news/sobytyia/4 ... i-parkovku
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 18:58

  zzzzzz написав:airmax78
Инспекторы по парковке вообще никак не повлияют.

За что будут штрафовать на месте
парковка на остановках общественного транспорта;
парковка на пешеходных переходах;
парковка на въезде и выезде со дворов;
парковка на перекрестках;
парковка на тротуарах, если для прохода остается менее двух метро.
https://kiev.vgorode.ua/news/sobytyia/4 ... i-parkovku

Расчертить на асфальте зоны для парковки и расставить паркоматы - дело одного месяца, при желании и политической воле. А дальше инспектора сделают оставшуюся работу, на радость ОП Интергала и всем жителям города, которых уже заипал беспредел с парковкой.
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 18:59

  plugatyrev написав:эта ржака по поводу паркинга уже сильно бородатая. еще 3 или 4 года назад заходивши в ОП ФК2 интересовался что у них с паркоместами так был послан в ОП(в смысле оушен плаза)тут мол не далеко...

... и не дорого...
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 19:00

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:airmax78
Инспекторы по парковке вообще никак не повлияют.

За что будут штрафовать на месте
парковка на остановках общественного транспорта;
парковка на пешеходных переходах;
парковка на въезде и выезде со дворов;
парковка на перекрестках;
парковка на тротуарах, если для прохода остается менее двух метро.
https://kiev.vgorode.ua/news/sobytyia/4 ... i-parkovku

Расчертить на асфальте зоны для парковки и расставить паркоматы - дело одного месяца, при желании и политической воле. А дальше инспектора сделают оставшуюся работу, на радость ОП Интергала и всем жителям города, которых уже заипал беспредел с парковкой.


Ну и что, машины дематериализуются, они станут не видимыми ? :mrgreen:
Живите своим умом!
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