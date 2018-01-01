Додано: Вів 09 лип, 2019 18:30

Первый написав: airmax78 написав: ИМХО это жесткий оверпрайс. Разве что они все этим машиноместа электрифицируют с выделением хотя бы 10 кВт на машиноместо и у нас резко начнется эра электромобилей. ИМХО это жесткий оверпрайс. Разве что они все этим машиноместа электрифицируют с выделением хотя бы 10 кВт на машиноместо и у нас резко начнется эра электромобилей.



Продажа паркомест в 300 метрах от жк це мегаржака... Яка має відношення до жк лише в мріях маркетологів інтергала.



Та ще й по 30куе.

Сосать лапу па 1500 грн на місяць (з комуналкою) за оренду паркомісця буде Інтергал, а не 30 куе за його продаж. Продажа паркомест в 300 метрах от жк це мегаржака... Яка має відношення до жк лише в мріях маркетологів інтергала.Та ще й по 30куе.Сосать лапу па 1500 грн на місяць (з комуналкою) за оренду паркомісця буде Інтергал, а не 30 куе за його продаж.

Мне кажется такая цена в теории возможна, но при условии, что за парковку в центре повсеместно нужно будет платить от 20 грн./час, при этом просто бросить машину и не платить будет абсолютно негде. Что-то типа как в Москве. Но, боюсь, это еще очень нескоро, если вообще произойдет когда-нибудь.А пока мои соседи, при цене м/м в 20-25к, при соотношении м/м к квартирам 1 к 2 и небольшом количестве мест, оставшихся в продаже в подземном паркинге с лифтом на этаж, а не за 300 метров пешочком, говорят в лучшем случае: да мы за эти деньги 20 лет арендовать можем. В худшем - откройте нам двор, сцуки! Хотим во дворе парковаться!