Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав:Жк володимирський. Паркомісце від 51 куе... за 16 квадратних метрів або 3200 дол квадрат.
по моей инфе от 48ми а еще по моей инфе в июле интергал начнет продажи паркомест в трехстах метрах от владимирского (на ямской) по 27-30 куе, ориентировочно их там будет в районе 380 правда ни проекта ни сроков пока нет как вам такая инвестиция?
зы: площадь п/м будет такая же, 3,500 на 4,750
ИМХО это жесткий оверпрайс. Разве что они все этим машиноместа электрифицируют с выделением хотя бы 10 кВт на машиноместо и у нас резко начнется эра электромобилей.
Продажа паркомест в 300 метрах от жк це мегаржака... Яка має відношення до жк лише в мріях маркетологів інтергала.
Та ще й по 30куе. Сосать лапу па 1500 грн на місяць (з комуналкою) за оренду паркомісця буде Інтергал, а не 30 куе за його продаж.
airmax78 написав:ИМХО это жесткий оверпрайс. Разве что они все этим машиноместа электрифицируют с выделением хотя бы 10 кВт на машиноместо и у нас резко начнется эра электромобилей.
Продажа паркомест в 300 метрах от жк це мегаржака... Яка має відношення до жк лише в мріях маркетологів інтергала.
Та ще й по 30куе. Сосать лапу па 1500 грн на місяць (з комуналкою) за оренду паркомісця буде Інтергал, а не 30 куе за його продаж.
Мне кажется такая цена в теории возможна, но при условии, что за парковку в центре повсеместно нужно будет платить от 20 грн./час, при этом просто бросить машину и не платить будет абсолютно негде. Что-то типа как в Москве. Но, боюсь, это еще очень нескоро, если вообще произойдет когда-нибудь. А пока мои соседи, при цене м/м в 20-25к, при соотношении м/м к квартирам 1 к 2 и небольшом количестве мест, оставшихся в продаже в подземном паркинге с лифтом на этаж, а не за 300 метров пешочком, говорят в лучшем случае: да мы за эти деньги 20 лет арендовать можем. В худшем - откройте нам двор, сцуки! Хотим во дворе парковаться!
Востаннє редагувалось airmax78 в Вів 09 лип, 2019 18:37, всього редагувалось 1 раз.
С вчерашнего дня инспекторы по парковке начали выписывать реальные штрафы. Буитдаражать ))
Отмечается, что в столице пока что они штрафуют только за парковку на перекрестках, пешеходных переходах и остановках транспорта. Дело в том, что у инспекторов просто "не хватает рук": их всего десять, но уже к концу 2019 года ситуация изменится и численность возрастет до сотни. Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/auto/news/ukrayina/v- ... 75137.html
С вчерашнего дня инспекторы по парковке начали выписывать реальные штрафы. Буитдаражать ))
Отмечается, что в столице пока что они штрафуют только за парковку на перекрестках, пешеходных переходах и остановках транспорта. Дело в том, что у инспекторов просто "не хватает рук": их всего десять, но уже к концу 2019 года ситуация изменится и численность возрастет до сотни. Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/auto/news/ukrayina/v- ... 75137.html
Дорожать не будет - и так дикий прайс. Но, может, начнут покупать.
airmax78 Инспекторы по парковке вообще никак не повлияют.
За что будут штрафовать на месте парковка на остановках общественного транспорта; парковка на пешеходных переходах; парковка на въезде и выезде со дворов; парковка на перекрестках; парковка на тротуарах, если для прохода остается менее двух метро. https://kiev.vgorode.ua/news/sobytyia/4 ... i-parkovku
zzzzzz написав:airmax78 Инспекторы по парковке вообще никак не повлияют.
За что будут штрафовать на месте парковка на остановках общественного транспорта; парковка на пешеходных переходах; парковка на въезде и выезде со дворов; парковка на перекрестках; парковка на тротуарах, если для прохода остается менее двух метро. https://kiev.vgorode.ua/news/sobytyia/4 ... i-parkovku
Расчертить на асфальте зоны для парковки и расставить паркоматы - дело одного месяца, при желании и политической воле. А дальше инспектора сделают оставшуюся работу, на радость ОП Интергала и всем жителям города, которых уже заипал беспредел с парковкой.
plugatyrev написав:эта ржака по поводу паркинга уже сильно бородатая. еще 3 или 4 года назад заходивши в ОП ФК2 интересовался что у них с паркоместами так был послан в ОП(в смысле оушен плаза)тут мол не далеко...
zzzzzz написав:airmax78 Инспекторы по парковке вообще никак не повлияют.
За что будут штрафовать на месте парковка на остановках общественного транспорта; парковка на пешеходных переходах; парковка на въезде и выезде со дворов; парковка на перекрестках; парковка на тротуарах, если для прохода остается менее двух метро. https://kiev.vgorode.ua/news/sobytyia/4 ... i-parkovku
Расчертить на асфальте зоны для парковки и расставить паркоматы - дело одного месяца, при желании и политической воле. А дальше инспектора сделают оставшуюся работу, на радость ОП Интергала и всем жителям города, которых уже заипал беспредел с парковкой.
Ну и что, машины дематериализуются, они станут не видимыми ?